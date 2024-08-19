Юная девушка погибла в Башкирии

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Трагедия случилась на улице Дружбы в Стерлитамаке — 22-летний парень подвозил на «Мицубиси Галант» двух 18-летних пассажирок. Молодой человек, совершая манёвр, не справился с управлением и на большой скорости врезался во встречный «Логан».
На место сразу вызвали 112. Прибывшие на место врачи констатировали смерть одной из девушек, ехавших в японском авто. Вторую пассажирку срочно доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей.
Ранее в Уфе водитель «ГАЗели» устроил жуткую аварию. Грузовик снёс припаркованную машину, в которой сидел человек. Доставать потерпевшего из легковушки пришлось с помощью специального оборудования — кузов деформировало настолько, что выбраться мужчине не представлялось возможным.