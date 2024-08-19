Юная девушка погибла в Башкирии

Трагедия случилась на улице Дружбы в Стерлитамаке — 22-летний парень подвозил на «Мицубиси Галант» двух 18-летних пассажирок. Молодой человек, совершая манёвр, не справился с управлением и на большой скорости врезался во встречный «Логан».