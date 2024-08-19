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Published Сегодня, 06:54

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Юная девушка погибла в Башкирии

Юная девушка погибла в Башкирии

19 августа 2024, 06:54
Фото: ГАИ РБ
Смертельное ДТП произошло в Стерлитамаке вечером воскресенья, 18 августа, сообщает башкортостанская Госавтоинспекция.

Трагедия случилась на улице Дружбы в Стерлитамаке — 22-летний парень подвозил на «Мицубиси Галант» двух 18-летних пассажирок. Молодой человек, совершая манёвр, не справился с управлением и на большой скорости врезался во встречный «Логан».

На место сразу вызвали 112. Прибывшие на место врачи констатировали смерть одной из девушек, ехавших в японском авто. Вторую пассажирку срочно доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей.

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Ранее в Уфе водитель «ГАЗели» устроил жуткую аварию. Грузовик снёс припаркованную машину, в которой сидел человек. Доставать потерпевшего из легковушки пришлось с помощью специального оборудования — кузов деформировало настолько, что выбраться мужчине не представлялось возможным.

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