Волшебное средство из аптеки: как избавиться от желтых пятен на подоконниках

Пластиковые подоконники выглядят свежими и новыми только первые пару лет после установки. Затем они начинают желтеть и терять свой привлекательный вид. Бороться с этой проблемой можно разными способами, но не все они эффективны. Сода, соль и уксус часто упоминаются в народных рецептах, однако они не всегда справляются с въевшимися пятнами. Более того, если сильно тереть поверхность, можно поцарапать пластик.