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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:03

Волшебное средство из аптеки: как избавиться от желтых пятен на подоконниках

Волшебное средство из аптеки: как избавиться от желтых пятен на подоконниках

19 августа 2024, 07:01
Фото: 1MI
Волшебное средство из аптеки: как избавиться от желтых пятен на подоконниках
Каждый домовладелец знает, как неприятны желтые пятна на пластиковых, которые появляются со временем. Но мало кто знает, что избавиться от них можно с помощью дешевого аптечного средства, которое использовали еще в СССР. Хотите узнать, что это за чудо-препарат и как им пользоваться?

Пластиковые подоконники выглядят свежими и новыми только первые пару лет после установки. Затем они начинают желтеть и терять свой привлекательный вид. Бороться с этой проблемой можно разными способами, но не все они эффективны. Сода, соль и уксус часто упоминаются в народных рецептах, однако они не всегда справляются с въевшимися пятнами. Более того, если сильно тереть поверхность, можно поцарапать пластик.

Но существует одно старое и проверенное средство, которое может помочь даже в самых запущенных случаях — это медицинский препарат «Димексид». Как им пользоваться, рассказала блогер и эксперт по домоводству Марина Жукова.

Что такое «Димексид» и почему он так эффективен?

«Димексид» — это медицинский препарат, который продавался еще в советских аптеках и применялся для лечения воспалений и ран. Он имеет уникальные свойства, которые позволяют ему проникать в верхние слои материала и растворять грязь.

Ваш подоконник должен стать чистым и блестящим.Ваш подоконник должен стать чистым и блестящим.
Ваш подоконник должен стать чистым и блестящим.
Фото: Изображение Midjourney
— Это средство является универсальным очистителем, эффективно справляющимся с грязью на различных поверхностях. Он идеально подходит для чистки подоконников и газовых плит, а также помогает удалить старые пятна от монтажной пены. Лично я использовала это средство для очистки балкона после ремонта и достигла отличных результатов без каких-либо трудностей, — утверждает блогер.

Как правильно использовать

Прежде всего, убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом месте или наденьте респиратор, потому что у «Димексида» есть резкий запах. Также наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

Возьмите губку и нанесите на неё немного средства и начните тереть подоконник. Не нужно оставлять препарат надолго или предварительно смачивать подоконник. Препарат эффективно удаляет желтые пятна и другую грязь сразу же после нанесения. После очищения, тщательно промойте подоконник теплой водой, чтобы удалить остатки «Димексида». Ваш подоконник должен стать чистым и блестящим.

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