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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Вандалы свернули шею гусю в Башкирии

Вандалы свернули шею гусю в Башкирии

19 августа 2024, 11:11
Фото: мэрия Стерлитамака
Гордость драмтеатра не прожила и трёх дней, сообщили в стерлитамакской администрации.

В Стерлитамаке вандалы повредили арт-объект «Гусь театральный», установленный перед местным Русским драматическим театром. Как пояснили в мэрии города, статуэтку установили к фестивалю гостеприимства, который стартовал 16 августа.

Сам арт-объект изображал мини-сцену с театральным занавесом и гусём-конферансье. Недобропорядочные горожане отломали у статуэтки птицы голову.

Ранее случаи вандализма участились в Нефтекамске. От действий нарушителей общественного порядка пострадали множество остановок и арт-объектов.

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