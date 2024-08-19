Вандалы свернули шею гусю в Башкирии

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Стерлитамаке вандалы повредили арт-объект «Гусь театральный», установленный перед местным Русским драматическим театром. Как пояснили в мэрии города, статуэтку установили к фестивалю гостеприимства, который стартовал 16 августа.
Сам арт-объект изображал мини-сцену с театральным занавесом и гусём-конферансье. Недобропорядочные горожане отломали у статуэтки птицы голову.
Ранее случаи вандализма участились в Нефтекамске. От действий нарушителей общественного порядка пострадали множество остановок и арт-объектов.