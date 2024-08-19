В Стерлитамаке ликвидировали открытое горение после ЧП на газовой магистрали

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Рано утром на территории промышленной зоны города раздался мощный взрыв, ставший причиной масштабного возгорания. Как выяснили оперативные службы, инцидент произошел во время обследования газовой магистрали. Трое работников, проводивших проверку, оказались под воздействием взрыва и получили серьёзные травмы.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС России, которые начали ликвидацию открытого горения. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
— В Стерлитамаке огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар, — сообщают в ведомстве.
По предварительной информации, утечка газа стала основной причиной трагедии. Специалисты проводят анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств случившегося.