В Стерлитамаке ликвидировали открытое горение после ЧП на газовой магистрали

Рано утром на территории промышленной зоны города раздался мощный взрыв, ставший причиной масштабного возгорания. Как выяснили оперативные службы, инцидент произошел во время обследования газовой магистрали. Трое работников, проводивших проверку, оказались под воздействием взрыва и получили серьёзные травмы.