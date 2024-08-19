ТОП-10 крутых средств для защиты огорода, которые вы еще не пробовали

Казалось бы, что ни один огород не застрахован от нашествия болезней и вредителей. Для любого огородника сморщенные коричневые комочки вместо сочных плодов или покрытые пятнами листья растений хуже кошмара. Не переживайте, мы расскажем что может угрожать вашему урожаю, как предотвратить напасть и что делать, если вредители уже освоились на ваших грядках.