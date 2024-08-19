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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Как спасти урожай от вредителей

ТОП-10 крутых средств для защиты огорода, которые вы еще не пробовали

19 августа 2024, 12:14
Фото: 1MI
Как спасти урожай от вредителей
Вредители и болезни могут уничтожить весь ваш урожай за считанные дни! Узнайте о самых опасных врагах вашего урожая и как эффективно с ними бороться, чтобы сохранить свои усилия и получить отличный урожай!

Казалось бы, что ни один огород не застрахован от нашествия болезней и вредителей. Для любого огородника сморщенные коричневые комочки вместо сочных плодов или покрытые пятнами листья растений хуже кошмара. Не переживайте, мы расскажем что может угрожать вашему урожаю, как предотвратить напасть и что делать, если вредители уже освоились на ваших грядках.

Знакомство с врагами: кто они?

Прежде чем начать борьбу, важно знать своего врага в лицо. Чаще всего встречаются такие вредители, как тля, паутинный клещ, яблонная плодожорка и колорадский жук. Эти маленькие, но очень прожорливые существа могут нанести серьезный урон вашим растениям.

  • Тля — крошечные насекомые, которые питаются соком растений. Они быстро размножаются и могут облепить молодые побеги и листья. В результате растение слабеет, листья скручиваются, а цветы и плоды могут опадать.
  • Паутинный клещ — мелкие вредители, которых даже сложно увидеть невооруженным взглядом. Они образуют тонкие паутины на растениях и питаются соком растений. Последствия его деятельности заметны сразу: листья растений покрываются мелкими желтыми точками, а затем засыхают и опадают.
  • Яблонная плодожорка — вредитель, который поражает плоды яблонь и груш, проникая внутрь и вызывая их гниение. Это может привести к значительным потерям урожая.
  • Колорадский жук — это мелкий вредитель, который представляет серьезную угрозу для картофеля и других пасленовых культур. Он легко заметен благодаря яркой желто-черной окраске. Жуки и их личинки поедают листья, что приводит к значительному ослаблению растений. При массовом размножении колорадского жука листья быстро становятся изрезанными и голыми, что может привести к гибели всего урожая.

Что касается болезней, то наиболее распространенными в садах являются мучнистая роса, парша и фитофтороз.

  • Мучнистая роса — это грибковое заболевание, которое проявляется в виде белого налета на листьях и побегах растений. Этот налет напоминает муку и образуется на поверхности листьев, что затрудняет фотосинтез. При отсутствии лечения листья начинают желтеть, искривляться и опадать, что может привести к значительному снижению урожайности и ухудшению качества плодов.
  • Парша — это распространенное грибное заболевание, поражающее яблони и груши. При парше на листьях появляются светло-зеленые маслянистые пятна, которые затем темнеют и покрываются бархатистым буроватым налетом. Болезнь может привести к опадению завязей и ухудшению качества плодов, которые становятся некондиционными и плохо хранятся.
  • Фитофтороз — бич для томатов и картофеля. Первые признаки этого грибкового заболевания проявляются в виде темных пятен на листьях, которые быстро увеличиваются и приводят к их усыханию. При запущенной форме заболевания плоды также поражаются, что может привести к значительным потерям урожая.
Какие вредители чаще всего атакуют огороды Башкирии?Какие вредители чаще всего атакуют огороды Башкирии?
Какие вредители чаще всего атакуют огороды Башкирии?
Фото: 1MI

Профилактика — лучшее лекарство

Как говорится, лучше предотвратить болезнь, чем лечить. Это правило работает и в саду. Профилактические меры помогут вам избежать многих проблем с вредителями и болезнями.

Начните с правильного планирования посадок. Не сажайте растения слишком близко друг к другу — это создает идеальные условия для распространения болезней. Регулярно осматривайте свои растения. Раннее обнаружение проблемы — это уже половина успеха в борьбе с ней.

— Удаляйте из сада возможные источники заражения: старые, опавшие листья, больные, сухие, поврежденные побеги, загнившие ягоды, падалицу и пораженные плоды с деревьев. После сбора урожая почву под растениями следует перекапывать на глубину 20-25 см, — советуют опытные садоводы.
Профилактика — лучшее лекарствоПрофилактика — лучшее лекарство
Профилактика — лучшее лекарство
Фото: 1MI

ТОП-3 народных средства от вредителей

Если вы заметили первые признаки заболевания или нашествия вредителей, не спешите бежать в магазин за химическими препаратами. Природа предлагает множество безопасных и эффективных средств борьбы.

  • Например, настой чеснока отлично справляется с тлей и паутинным клещом. Измельчите несколько зубчиков чеснока, залейте литром воды и оставьте на сутки. Затем процедите и опрыскайте пораженные растения. Настой чеснока спасет и от парши, если в него добавить немного хозяйственного мыла.
  • Против мучнистой росы и фитофтороза хорошо работает раствор пищевой соды: растворите столовую ложку соды в литре воды, добавьте немного хозяйственного мыла для лучшего прилипания и опрыскайте растения.
  • А знаете ли вы, что обычная горчица может стать отличным помощником в борьбе с вредителями? Разведите 100 грамм сухой горчицы в 10 литрах воды, дайте настояться два дня и опрыскайте растения. Этот раствор отпугнет многих насекомых-вредителей, в том числе и яблоневую плодожорку с колорадским жуком.
Природа спешит на помощьПрирода спешит на помощь
Природа спешит на помощь
Фото: 1MI

ТОП-7 препаратов для защиты растений: если без химии не обойтись

Бывают ситуации, когда народных средств недостаточно, и приходится прибегать к помощи химических препаратов. Но не стоит их бояться — современные средства защиты растений при правильном применении безопасны для людей и животных.

— Средства защиты растений — это не что иное, как лекарства для растений, которые позволяют им развиваться, расти и давать урожай, как того ожидают фермеры и мы, потребители, — заявляют эксперты.

При выборе препарата обратите внимание на его назначение. Существуют инсектициды (против насекомых), акарициды (против клещей) и фунгициды (против грибковых заболеваний). Некоторые препараты сочетают в себе несколько действий.

1. Актеллик

  • Применение: Огурцы, помидоры, перцы, декоративные культуры, картофель.
  • Вредители и болезни: Тля, паутинный клещ, белокрылка, трипсы, щитовка, колорадский жук.
  • Описание: Инсектицид, эффективный против широкого спектра насекомых, действует как контактный и кишечный инсектицид. Защищает растения в течение 2-3 недель.

2. Ридомил Голд

  • Применение: Помидоры, картофель.
  • Вредители и болезни: Фитофтороз.
  • Описание: Фунгицид, который проникает в растения и защищает от грибковых заболеваний, особенно в условиях повышенной влажности.

3. Топаз

  • Применение: Огурцы, помидоры, перцы, клубника.
  • Вредители и болезни: Мучнистая роса.
  • Описание: Фунгицид, эффективный на ранних стадиях заболевания, предотвращает его распространение.

4. Хорус

  • Применение: Яблоки.
  • Вредители и болезни: Парша, мучнистая роса.
  • Описание: Фунгицид, который обеспечивает длительную защиту от грибковых заболеваний, проникает в растение.

5. Актар

  • Применение: Клубника, перцы, огурцы.
  • Вредители и болезни: Тля, белокрылка.
  • Описание: Инсектицид, который эффективно борется с сосущими вредителями, безопасен для окружающей среды.

6. Пиретрум

  • Применение: Помидоры, картофель.
  • Вредители и болезни: Колорадский жук.
  • Описание: Инсектицид на основе натуральных компонентов, безопасен для полезных насекомых.

7. Фитоспорин

  • Применение: Клубника, помидоры, огурцы.
  • Вредители и болезни: Грибковые заболевания (мучнистая роса, серая гниль).
  • Описание: Фунгицид, который помогает бороться с грибковыми заболеваниями, безопасен для окружающей среды.

Важно строго соблюдать инструкцию по применению. Не превышайте рекомендуемую дозировку — это может навредить растениям. Обрабатывайте растения в сухую безветренную погоду, лучше вечером или рано утром.

Средства защиты растений — лекарства для растенийСредства защиты растений — лекарства для растений
Средства защиты растений — лекарства для растений
Фото: 1MI
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#Ольга Харина#Профилактика#Растения#Вредители#КЦ#Дом и сад#Садоводство#Защита растений
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