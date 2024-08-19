ТОП-10 крутых средств для защиты огорода, которые вы еще не пробовали

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Казалось бы, что ни один огород не застрахован от нашествия болезней и вредителей. Для любого огородника сморщенные коричневые комочки вместо сочных плодов или покрытые пятнами листья растений хуже кошмара. Не переживайте, мы расскажем что может угрожать вашему урожаю, как предотвратить напасть и что делать, если вредители уже освоились на ваших грядках.
Прежде чем начать борьбу, важно знать своего врага в лицо. Чаще всего встречаются такие вредители, как тля, паутинный клещ, яблонная плодожорка и колорадский жук. Эти маленькие, но очень прожорливые существа могут нанести серьезный урон вашим растениям.
Что касается болезней, то наиболее распространенными в садах являются мучнистая роса, парша и фитофтороз.
Как говорится, лучше предотвратить болезнь, чем лечить. Это правило работает и в саду. Профилактические меры помогут вам избежать многих проблем с вредителями и болезнями.
Начните с правильного планирования посадок. Не сажайте растения слишком близко друг к другу — это создает идеальные условия для распространения болезней. Регулярно осматривайте свои растения. Раннее обнаружение проблемы — это уже половина успеха в борьбе с ней.
— Удаляйте из сада возможные источники заражения: старые, опавшие листья, больные, сухие, поврежденные побеги, загнившие ягоды, падалицу и пораженные плоды с деревьев. После сбора урожая почву под растениями следует перекапывать на глубину 20-25 см, — советуют опытные садоводы.
Если вы заметили первые признаки заболевания или нашествия вредителей, не спешите бежать в магазин за химическими препаратами. Природа предлагает множество безопасных и эффективных средств борьбы.
Бывают ситуации, когда народных средств недостаточно, и приходится прибегать к помощи химических препаратов. Но не стоит их бояться — современные средства защиты растений при правильном применении безопасны для людей и животных.
— Средства защиты растений — это не что иное, как лекарства для растений, которые позволяют им развиваться, расти и давать урожай, как того ожидают фермеры и мы, потребители, — заявляют эксперты.
При выборе препарата обратите внимание на его назначение. Существуют инсектициды (против насекомых), акарициды (против клещей) и фунгициды (против грибковых заболеваний). Некоторые препараты сочетают в себе несколько действий.
Важно строго соблюдать инструкцию по применению. Не превышайте рекомендуемую дозировку — это может навредить растениям. Обрабатывайте растения в сухую безветренную погоду, лучше вечером или рано утром.