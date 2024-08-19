Скандальную чиновницу не удалось отправить за решётку в Башкирии

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Напомним, правоохранители задержали начальницу башкортостанского Управления капстроительства в апреле 2024 года. Чиновнице вменили злоупотребление должностными полномочиями.
Советский районный суд в начале августа заменил Иксановой меру пресечения на более мягкую — обвиняемая была выпущена из-под домашнего ареста, вместо этого чиновнице запретили лишь определённые действий, связанные с её профессиональными обязанностями.
Решение суда прокуратура посчитала чрезмерно мягким и 19 августа попыталась его обжаловать, однако Верховный суд Башкирии оставил решение в силе.