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Скандальную чиновницу не удалось отправить за решётку в Башкирии

Скандальную чиновницу не удалось отправить за решётку в Башкирии

19 августа 2024, 12:19
Фото: 1MI
Очередное заседание по делу Инны Иксановой состоялось в Уфе 19 августа, сообщили Mkset в объединённой пресс-службе судов региона.

Напомним, правоохранители задержали начальницу башкортостанского Управления капстроительства в апреле 2024 года. Чиновнице вменили злоупотребление должностными полномочиями.

Советский районный суд в начале августа заменил Иксановой меру пресечения на более мягкую — обвиняемая была выпущена из-под домашнего ареста, вместо этого чиновнице запретили лишь определённые действий, связанные с её профессиональными обязанностями.

Решение суда прокуратура посчитала чрезмерно мягким и 19 августа попыталась его обжаловать, однако Верховный суд Башкирии оставил решение в силе.

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