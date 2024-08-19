Психотерапевт рассказал, почему мужчинам сложно говорить о своих чувствах

Так, страх может быть следствием усталости или стресса, вызванного переутомлением или недостатком сна. Понимание этих различий помогает лучше контролировать интенсивность эмоций. Например, отвращение может быть реакцией на поведение или слова других людей, а раздражительность может сигнализировать о психической перегрузке.