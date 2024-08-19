Психотерапевт рассказал, почему мужчинам сложно говорить о своих чувствах

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Гейнс советует для начала разобраться в собственных эмоциях. Например, если вы чувствуете гнев, важно выявить его корень — возможно, это ревность или презрение. Для самоанализа можно воспользоваться «Колесом эмоций» — техникой, которая помогает разбираться в своих чувствах, пишет newkhakasiya.online.
Так, страх может быть следствием усталости или стресса, вызванного переутомлением или недостатком сна. Понимание этих различий помогает лучше контролировать интенсивность эмоций. Например, отвращение может быть реакцией на поведение или слова других людей, а раздражительность может сигнализировать о психической перегрузке.
Гейнс напоминает, что важной составляющей здорового образа жизни является психическое благополучие, которое достигается через признание и принятие своих негативных эмоций. Полезно выражать свои чувства, например признавать свою вину, не терзаясь этим.
Если вы не готовы говорить о своих чувствах вслух, попробуйте регулярно выделять время на осознание и переживание дискомфорта. Со временем интенсивность негативных эмоций снизится, и вам станет легче.