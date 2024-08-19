Программа ВЭФ-2024 включает в себя около 100 деловых мероприятий

Программа ВЭФ-2024 разделена на семь блоков. Каждое из направлений посвящено определенной теме. В этом году эксперты будут обсуждать темы «Новые контуры международного сотрудничества» и «Транспорт и логистика: новые маршруты». В повестку форума также входит блок «Технологии независимости». Он предусматривает обсуждение вопросов цифровой безопасности, развития судостроительной отрасли и промышленной робототехники. Еще один тематический блок — «Россия дальневосточная», в рамках которого будут рассмотрены перспективы развития туристической сферы, малого бизнеса и аграрного сектора в регионах Дальнего Востока. Кроме этого, планируется усовершенствовать программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар».