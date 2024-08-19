Программа ВЭФ-2024 включает в себя около 100 деловых мероприятий

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Программа ВЭФ в этом году представлена более чем 100 мероприятиями, посвященными широкому спектру актуальных вопросов, в том числе технологиям, сотрудничеству с другими странами, развитию социальной сферы и транспортной инфраструктуры, пишет vostokmedia.com.
Фонд Росконгресс является организатором форума. В медиапространстве событие будет освещать холдинг 1MI.
ВЭФ — это важная площадка для продвижения стратегических инициатив России на Востоке. На это обратил внимание Юрий Трутнев, зампредседателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ В ДФО.
Развитие регионов ДФО предусматривает создание железнодорожных путей, автомагистралей, энергетических мощностей, а также освоение Севморпути. В макрорегионе действуют уникальные меры поддержки. В их числе — свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах, ТОРы. Кроме этого, в субъектах ДФО действуют программы «Гектар» и «Дальневосточная ипотека». По словам Юрия Трутнева, ВЭФ является хорошей площадкой для укрепления партнерских отношений с государствами, дружественными России. Наша страна, со своей стороны, открыта для инвесторов и готова к сотрудничеству.
Программа ВЭФ-2024 разделена на семь блоков. Каждое из направлений посвящено определенной теме. В этом году эксперты будут обсуждать темы «Новые контуры международного сотрудничества» и «Транспорт и логистика: новые маршруты». В повестку форума также входит блок «Технологии независимости». Он предусматривает обсуждение вопросов цифровой безопасности, развития судостроительной отрасли и промышленной робототехники. Еще один тематический блок — «Россия дальневосточная», в рамках которого будут рассмотрены перспективы развития туристической сферы, малого бизнеса и аграрного сектора в регионах Дальнего Востока. Кроме этого, планируется усовершенствовать программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар».
ВЭФ-2024 включает в себя дискуссию, в рамках которой будут обсуждаться механизмы и практики комплексного развития территорий, а также создание комфортной городской среды. В рамках форума также пройдут бизнес-диалоги, в которых примут участие представители российского предпринимательского сообщества и партнеры из Индии, Китая, государств АСЕАН. Это свидетельствует о ВЭФ как о международной площадке для укрепления связей Российской Федерации с дружественными странами.
На форуме будет работать выставка «Улица Дальнего Востока», где будут представлены достижения субъектов, входящих в ДФО.