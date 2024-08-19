Погода на неделю в Башкирии

Кратковременные дожди будут лить и 21 августа. В прогнозе говорится также о грозах в некоторых частях региона. Ветер по-прежнему умеренный — северо-западный, а таже северный. При грозе, однако, ожидается серьёзное усиление потоков воздуха. Ночью в Башкирии будет +10°С… +15°С, в светлое время суток температура воздуха составит +17°С… +22°С.