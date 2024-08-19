Погода на неделю в Башкирии

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Погода на день 20 августа сулит небольшие осадки. Умеренный ветер будет дуть с северо-западного, а также западного направлений. Ночью столбик термометра окажется на отметках +8°С… +13°С. Днём потеплеет до +18°С… +23°С.
Кратковременные дожди будут лить и 21 августа. В прогнозе говорится также о грозах в некоторых частях региона. Ветер по-прежнему умеренный — северо-западный, а таже северный. При грозе, однако, ожидается серьёзное усиление потоков воздуха. Ночью в Башкирии будет +10°С… +15°С, в светлое время суток температура воздуха составит +17°С… +22°С.
В целом по данным сервиса «Яндекс Погода» до конца недели в регионе дневная температура будет составлять +18°С… +20°С. При этом вплоть до воскресенья погода по-прежнему будет пасмурной и дождливой.
Ранее спасатели делились сводкой об уровнях рек в Башкирии на 19 августа. Ежедневно вода в регионе поднимается почти на метр.