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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Погода на неделю в Башкирии

Погода на неделю в Башкирии

19 августа 2024, 09:05
Фото: 1MI
Грозы, дожди и сильный ветер — в прогнозе погоды в Уфе и Башкирии от регионального управления Гидрометцентра.

Погода на день 20 августа сулит небольшие осадки. Умеренный ветер будет дуть с северо-западного, а также западного направлений. Ночью столбик термометра окажется на отметках +8°С… +13°С. Днём потеплеет до +18°С… +23°С.

Кратковременные дожди будут лить и 21 августа. В прогнозе говорится также о грозах в некоторых частях региона. Ветер по-прежнему умеренный — северо-западный, а таже северный. При грозе, однако, ожидается серьёзное усиление потоков воздуха. Ночью в Башкирии будет +10°С… +15°С, в светлое время суток температура воздуха составит +17°С… +22°С.

В целом по данным сервиса «Яндекс Погода» до конца недели в регионе дневная температура будет составлять +18°С… +20°С. При этом вплоть до воскресенья погода по-прежнему будет пасмурной и дождливой.

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Ранее спасатели делились сводкой об уровнях рек в Башкирии на 19 августа. Ежедневно вода в регионе поднимается почти на метр.

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