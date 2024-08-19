Как вывести пятна от пота и дезодоранта: 12 дешёвых и действенных средств

У вас дома всегда есть аспирин? Отлично! Он не только помогает при боли, но и удаляет старые пятна. Для этого нужно растворить две таблетки аспирина в половине стакана воды, получится паста. Намажьте эту пасту на пятно и оставьте на несколько часов, лучше на всю ночь. Утром тщательно промойте вещь и постирайте в обычном режиме. Аспирин подходит для очистки всех типов.