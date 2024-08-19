Как вывести пятна от пота и дезодоранта: 12 дешёвых и действенных средств

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Если на вашей футболке или блузке появилось неприятное белое пятно от дезодоранта или желтоватое пятно от пота, не нужно расстраиваться. Вместо того чтобы избавляться от любимой одежды или тратить деньги на дорогие химчистки, попробуйте применить эти простые и доступные методы, которые помогут вам избавиться от пятен и сохранить ваш гардероб в идеальном состоянии.
В женском гардеробе всегда найдётся капроновый носок или колготки. Аккуратно потрите белое пятно от дезодоранта на тёмной одежде капроновым носком или колготками.
Двигайтесь в круговых движениях, немного надавливая, пока пятно не начнёт исчезать. Повторяйте процесс, пока пятно полностью не уйдёт. После этого можно простирать одежду как обычно. Этот метод особенно эффективен для тёмных тканей, где белые следы наиболее заметны.
Возьмите лимон и выдавите сок половинки на пятно. После этого подождите минут 5-7, чтобы сок смог немного «поработать» над пятном. Затем просто промойте это место в холодной воде. Лимон отлично подходит для светлых вещей, но если у вас тёмная одежда и вы уверены, что цвет не выцветет, лимон тоже может помочь.
Пятно уже успело «засесть» и не уходит с первого раза? Попробуйте использовать обычное средство с глицерином. Для удаления пятен просто нанесите небольшое количество средства на пораженное место, аккуратно потрите мягкой губкой и оставьте на 30 минут. Затем вещь можно постирать либо руками, либо в стиральной машине. Этот способ подходит для любых цветов, будь то белые, темные или яркие изделия.
У вас дома всегда есть аспирин? Отлично! Он не только помогает при боли, но и удаляет старые пятна. Для этого нужно растворить две таблетки аспирина в половине стакана воды, получится паста. Намажьте эту пасту на пятно и оставьте на несколько часов, лучше на всю ночь. Утром тщательно промойте вещь и постирайте в обычном режиме. Аспирин подходит для очистки всех типов.
Ещё один мощный помощник в борьбе с пятнами. Особенно хорошо он справляется с жёлтыми разводами от пота на тёмной и цветной одежде. Возьмите ватный диск, смочите его уксусом и аккуратно протрите пятно. Оставьте вещь на несколько часов, а потом постирайте. Но помните, уксус не подходит для белой одежды, потому что может сделать пятна ещё более заметными.
Классическое средство для удаления пятен. Возьмите кусочек обычного хозяйственного или стирального мыла и натрите его на мелкой тёрке. Полученную мыльную стружку аккуратно растворите в тёплой воде до образования однородной пены.
Поместите вещь с пятном в емкость с приготовленным мыльным раствором и оставьте на 2 часа. Это позволит мылу проникнуть в волокна и разрушить пятно. После замачивания тщательно простирайте вещь в соответствии с инструкцией на этикетке. Этот метод подходит для большинства типов тканей и особенно хорошо справляется с свежими пятнами.
Возьмите небольшую миску и смешайте столовую ложку пищевой соды с несколькими каплями воды до получения густой пасты. Нанесите приготовленную пасту на пятно, аккуратно распределив её по всей его поверхности с помощью пальца или старой зубной щётки. Оставьте пасту на 30 минут или дольше, чтобы она смогла впитать пятно и разложить его составляющие. После этого смойте все тёплой водой.
Этот метод безопасен для светлых тканей, а также эффективен против многих видов пятен, включая жир, кофе, чай и вино.
Мощное средство, способное справиться даже с застарелыми пятнами. Смешайте его с водой в пропорции 1:1, нанесите на пятно и оставьте на несколько минут. Затем прополощите и постирайте вещь. Аммиак подходит для всех типов тканей, но используйте его с осторожностью и надевайте перчатки.
Водка или разведённый медицинский спирт отлично удаляют белые пятна от дезодоранта. Смочите ватный диск водкой и протрите пятно. Через несколько минут пятно исчезнет. Водка подходит для тёмных и разноцветных вещей.
Простое и доступное средство для удаления пятен. Вотрите соль в пятно и оставьте на несколько часов. Затем почистите пятно щёткой и постирайте вещь. Соль подходит для всех типов тканей, но лучше всего работает на грубых тканях.
Смешайте соль и раствор хозяйственного мыла для более деликатных тканей. Замочите вещь в мыльной воде, затем протрите пятно солевым раствором и оставьте на 15 минут. После этого постирайте вещь. Этот метод подходит для всех типов тканей.
Возьмите обычную 3% перекись водорода, которая обычно продаётся в аптеках. Нанесите небольшое количество непосредственно на пятно. Оставьте перекись на ткани на протяжении 2-3 часов.
Это позволит ей разложить пигменты пятна и сделать его менее заметным. После выдерживания тщательно прополощите вещь в холодной воде до полного удаления остатков перекиси. Затем можно стирать вещь обычным способом.