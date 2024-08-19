К 450-летию Уфы Сбер подготовил для горожан подарки и спецпредложения

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
В конце августа в Уфе начнется установка новых арт-объектов: фигурок Куницы — символа Уфы и СберКота — талисмана Сбербанка. Инсталляции, олицетворяющие дружбу города и банка, расположатся в самых популярных местах, рядом с известными достопримечательностями Уфы.
Также на метеовышке, расположенной на территории аэропорта, появится еще один арт-объект — «НеСтена». Это граффити-рисунок, над которым работают местные художники при поддержке Сбера и партнеров банка — группы компаний «Стратег», специализированных застройщиков «Высота» и «Некрасовский». Главной темой изображения станут самые популярные и знаковые для горожан места Уфы. Граффити появится в конце августа.
31 августа Сбер запустит «Маршрут.ПРО» — аудиопроект, который превратит поездку в общественном транспорте в увлекательное путешествие. В автобусах, курсирующих по маршрутам №110, 226 и 72, пассажиры смогут узнать интересные факты об истории города и известных жителях Уфы.
Компании-партнеры Сбера — Самокат, СберПраво и СБЕР ЕАПТЕКА предоставят своим пользователям скидки и специальные предложения. Так, с 30 августа по 5 сентября клиенты Самоката смогут получить промокод на 15% на покупку от 800 рублей. Пользователи сервиса СберПраво с 26 августа по 1 сентября смогут подключить юридическую подписку Премиум, Оптима или Лайт со скидкой 10% во всех офисах Сбера в Уфе. СБЕР ЕАПТЕКА с 15 августа по 15 сентября 2024 года по промокоду DRUFA450 подарит новым и постоянным клиентам скидку в размере 450 рублей на покупку от 3000 рублей при заказе на сайте или в мобильном приложении.
— Уфа — динамично развивающийся город с богатой историей и культурой. Здесь живут активные люди, которые постоянно работают над улучшением своей столицы, не забывая о традициях. Сбер с большим удовольствием поддерживает проекты, направленные на качественное улучшение городского пространства. Уверен, что жители и гости Уфы оценят вклад Сбера в развитие мегаполиса, а новые локации и арт-объекты украсят столицу Башкортостана. Поздравляю всех с 450-летием этого прекрасного города! Пусть эта дата станет началом новой истории, в которой будет ещё много интересных страниц, — отметил Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка
— Юбилей Уфы — значимое событие для Сбербанка. Для нас важно и ценно отношение уфимцев, которые ежедневно пользуются сервисами Сбера для решения повседневных задач. И в преддверии 450-летнего юбилея города мы вместе с нашими компаниями-партнерами решили сделать несколько приятных подарков, чтобы выразить свои искренние чувства к столице республики и к нашим клиентам, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
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