К 450-летию Уфы Сбер подготовил для горожан подарки и спецпредложения

Компании-партнеры Сбера — Самокат, СберПраво и СБЕР ЕАПТЕКА предоставят своим пользователям скидки и специальные предложения. Так, с 30 августа по 5 сентября клиенты Самоката смогут получить промокод на 15% на покупку от 800 рублей. Пользователи сервиса СберПраво с 26 августа по 1 сентября смогут подключить юридическую подписку Премиум, Оптима или Лайт со скидкой 10% во всех офисах Сбера в Уфе. СБЕР ЕАПТЕКА с 15 августа по 15 сентября 2024 года по промокоду DRUFA450 подарит новым и постоянным клиентам скидку в размере 450 рублей на покупку от 3000 рублей при заказе на сайте или в мобильном приложении.