Гостей Стерлитамака познакомят с купеческой историей города

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
С историей Стерлитамака и его зданий слушателей познакомят три рассказчика: купец царских времен, советский гражданин и современная горожанка. Аудиогид покажет город радушным хозяином и другом, с которым можно поговорить о купечестве, архитектуре и культуре. Насыщенная прогулка с наушниками по купеческому маршруту погрузит в воспоминания исторических персонажей и рассказы современников.
Путеводитель раскроет, что прячется за кулисами парадных старинных улиц, познакомит с новыми и уже популярными у горожан локациями, расскажет, по каким дорогам в свою пору проходил Салават Юлаев. Маршрут «Стерлитамак купеческий» стартует от исторической площади, пролегает через ряды купцов Баязитовых, аптеку Лебедькова, старинные усадьбы и завершается возле дома купца Усманова.
— До 2021 года наш город знали исключительно как промышленный, и мы счастливы раскрыть его с разных сторон. Мы благодарны за доверие и возможность сохранить историю Стерлитамака в цифровом интерактивном формате, — отметила директор центра внутреннего туризма «Башгид» Екатерина Кириллова.