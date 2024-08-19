Гостей Стерлитамака познакомят с купеческой историей города

С историей Стерлитамака и его зданий слушателей познакомят три рассказчика: купец царских времен, советский гражданин и современная горожанка. Аудиогид покажет город радушным хозяином и другом, с которым можно поговорить о купечестве, архитектуре и культуре. Насыщенная прогулка с наушниками по купеческому маршруту погрузит в воспоминания исторических персонажей и рассказы современников.