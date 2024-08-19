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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Гостей Стерлитамака познакомят с купеческой историей города

Гостей Стерлитамака познакомят с купеческой историей города

19 августа 2024, 10:35
Фото: МТС
Объявлен запуск бесплатного туристического путеводителя по достопримечательностям Стерлитамака. Цифровой гид (12+) с элементами аудиоспектакля проведет по главным купеческим местам города.

С историей Стерлитамака и его зданий слушателей познакомят три рассказчика: купец царских времен, советский гражданин и современная горожанка. Аудиогид покажет город радушным хозяином и другом, с которым можно поговорить о купечестве, архитектуре и культуре. Насыщенная прогулка с наушниками по купеческому маршруту погрузит в воспоминания исторических персонажей и рассказы современников.

Путеводитель раскроет, что прячется за кулисами парадных старинных улиц, познакомит с новыми и уже популярными у горожан локациями, расскажет, по каким дорогам в свою пору проходил Салават Юлаев. Маршрут «Стерлитамак купеческий» стартует от исторической площади, пролегает через ряды купцов Баязитовых, аптеку Лебедькова, старинные усадьбы и завершается возле дома купца Усманова.

Фото: МТС
— До 2021 года наш город знали исключительно как промышленный, и мы счастливы раскрыть его с разных сторон. Мы благодарны за доверие и возможность сохранить историю Стерлитамака в цифровом интерактивном формате, — отметила директор центра внутреннего туризма «Башгид» Екатерина Кириллова.
#Андрей Королев#Новости#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Ново-Каратавлы
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