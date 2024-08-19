«Домклик»: Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наименьшей стоимостью первички

Согласно более ранним данным сервиса «Домклик», в субъектах России отмечается сокращение спроса на жилье в новостройках. Главным фактором, повлиявшим на это, стало сворачивание программ льготной ипотеки. В частности, перестала действовать программа «Господдержка», ужесточились условия получения кредита по программе «Семейная ипотека». После изменения условий выдачи ипотечных займов объемы кредитования на рынке первичного жилья уменьшились. За июль 2024 года Сбербанк выдал 10 800 ипотек для приобретения квартир в новостройках. Это практически в три раза меньше по сравнению с предшествующими тремя месяцами, когда банк выдавал по 33 200 кредитов ежемесячно для покупки жилья в новостройках.