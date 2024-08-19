«Домклик»: Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наименьшей стоимостью первички

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Рейтинг регионов России с наименьшей (по среднероссийским меркам) стоимостью квартир в первичном секторе представил сервис недвижимости «Домклик» от Сбера. Цены были рассчитаны на основе данных из объявлений о продаже недвижимости в новостройках в начале августа. Отметим, что в рейтинге учитывались только те регионы, где есть города с населением свыше 1 миллиона человек. Об этом пишет properm.ru.
В топ-3 регионов с самым дешевым первичным жильем вошли: Волгоградская область (от 108 100 рублей за квадратный метр), Самарская область (от 113 600 рублей) и Воронежская область (от 114 200 рублей). Далее в рейтинге расположились Челябинская область, Красноярский и Пермский края. Медианная стоимость квадратного метра первички в этих регионах составила от 122 000 рублей, от 128 000 рублей и от 129 400 рублей соответственно. В десятку рейтинга также вошли: Омская (от 132 200 рублей), Ростовская (от 135 000 рублей) и Новосибирская (от 136 800 рублей) области.
Согласно более ранним данным сервиса «Домклик», в субъектах России отмечается сокращение спроса на жилье в новостройках. Главным фактором, повлиявшим на это, стало сворачивание программ льготной ипотеки. В частности, перестала действовать программа «Господдержка», ужесточились условия получения кредита по программе «Семейная ипотека». После изменения условий выдачи ипотечных займов объемы кредитования на рынке первичного жилья уменьшились. За июль 2024 года Сбербанк выдал 10 800 ипотек для приобретения квартир в новостройках. Это практически в три раза меньше по сравнению с предшествующими тремя месяцами, когда банк выдавал по 33 200 кредитов ежемесячно для покупки жилья в новостройках.
Снижение спроса отмечалось также начале 2024 года, когда вводились ограничения на покупку первичного жилья по льготным ипотечным программам. Тогда было выдано только 8 400 кредитов.