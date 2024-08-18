Водителя вырезали из машины после ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Жуткое ДТП произошло в микрорайоне «Инорс» в Уфе утром в воскресенье, 18 августа. На перекрестке улицы Лесунова и бульвара Баландина в Уфе столкнулись «Нива Шевроле» и «ГАЗель», которая была мирно припаркована на краю проезжей части. В результате ДТП «Ниву» выбросило на бетонные блоки.
Смотря на фото с места ДТП, можно резонно предположить, что в аварии никто не выжил. Но 33-летний водитель «Нивы» явно родился в рубашке. После аварии и вылета на бетонные блоки он остался жив и даже находился в сознании, но не мог самостоятельно выйти из машины. Автомобиль смяло так, что все двери деформировало, а замки — заклинило.
На место ДТП вызвали специалистов из управления гражданской защиты населения Уфы. Они вырезали водителя из похожего на мятую консервную банку автомобиля. Водителя передали бригаде «Скорой помощи». Счастливчика тут же увезли в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ Уфы. В результате ДТП 15 летний пассажир припаркованного авто с различными травмами доставлен в больницу.