mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Водителя вырезали из машины после ДТП в Уфе

Водителя вырезали из машины после ДТП в Уфе

18 августа 2024, 08:09
Фото: УГЗ Уфы
Автомобилист оказался зажат в собственной «Ниве», сообщает городское управление гражданской защиты.

Жуткое ДТП произошло в микрорайоне «Инорс» в Уфе утром в воскресенье, 18 августа. На перекрестке улицы Лесунова и бульвара Баландина в Уфе столкнулись «Нива Шевроле» и «ГАЗель», которая была мирно припаркована на краю проезжей части. В результате ДТП «Ниву» выбросило на бетонные блоки.

Смотря на фото с места ДТП, можно резонно предположить, что в аварии никто не выжил. Но 33-летний водитель «Нивы» явно родился в рубашке. После аварии и вылета на бетонные блоки он остался жив и даже находился в сознании, но не мог самостоятельно выйти из машины. Автомобиль смяло так, что все двери деформировало, а замки — заклинило.

На место ДТП вызвали специалистов из управления гражданской защиты населения Уфы. Они вырезали водителя из похожего на мятую консервную банку автомобиля. Водителя передали бригаде «Скорой помощи». Счастливчика тут же увезли в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ Уфы. В результате ДТП 15 летний пассажир припаркованного авто с различными травмами доставлен в больницу.

Видео: УГЗ Уфы
Читайте также:
Спящий дальнобойщик собрал «паровозик» из семи машин в БашкирииБабуля погибла перебегая дорогу в БашкирииСемья из Башкирии погибла на трассе из Москвы
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Россия#Украина#Дороги#Больница#Новости Башкирии#Новости Уфы#Скорая помощь#Транспорт#Спасатели#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Спасение#Инциденты#Микрорайон Инорс#Госпитализация#ЕДДС#Нива Шевроле#Городское управление гражданской защиты#Транспортировка#Перекресток#Курск#Курская область
Подпишитесь
Эскорт и элитная выпивка: что просят звезды шоу на День города в Уфе
Сегодня, 04:38
Кому в Уфе платят по ₽315 000
Сегодня, 11:23
В Башкирии произошло чудо
Сегодня, 10:23
Бабулю-байкера оштрафовали из-за ролика
Сегодня, 06:31
Мэр Уфы вкатился в топ-3 на электросамокате
Сегодня, 09:55