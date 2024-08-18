Водителя вырезали из машины после ДТП в Уфе

Смотря на фото с места ДТП, можно резонно предположить, что в аварии никто не выжил. Но 33-летний водитель «Нивы» явно родился в рубашке. После аварии и вылета на бетонные блоки он остался жив и даже находился в сознании, но не мог самостоятельно выйти из машины. Автомобиль смяло так, что все двери деформировало, а замки — заклинило.