В Башкирии произошло чудо

Спасатели завершили поиски пропавшего в лесах Башкирии пожилого грибника. Мужчина, 1957 года рождения, ушел в лес на «тихую охоту» еще в пятницу, 16 августа. С тех пор о нем не было известий. Родственники, спасатели и волонтеры принялись прочесывать леса Белорецкого района. Основные поиски шли в районе Осетровского пруда рядом с Белорецком. Именно оттуда грибник подал последний сигнал бедствия, успев позвонить своей жене.



Днем в воскресенье, 18 августа, поиски завершены. Пожилого грибника удалось найти живым. По дороге на Кучанов кордон мужчину нашли волонтеры. Он оказался в полном порядке.