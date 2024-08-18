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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Башкирии произошло чудо

В Башкирии произошло чудо

18 августа 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Мало кто надеялся увидеть его живым спустя почти трое суток, но он выжил, сообщает ГК РБ по ЧС.

Спасатели завершили поиски пропавшего в лесах Башкирии пожилого грибника. Мужчина, 1957 года рождения, ушел в лес на «тихую охоту» еще в пятницу, 16 августа. С тех пор о нем не было известий. Родственники, спасатели и волонтеры принялись прочесывать леса Белорецкого района. Основные поиски шли в районе Осетровского пруда рядом с Белорецком. Именно оттуда грибник подал последний сигнал бедствия, успев позвонить своей жене.

Днем в воскресенье, 18 августа, поиски завершены. Пожилого грибника удалось найти живым. По дороге на Кучанов кордон мужчину нашли волонтеры. Он оказался в полном порядке.

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