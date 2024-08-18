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Кому в Уфе платят по ₽315 000

Кому в Уфе платят по ₽315 000

18 августа 2024, 11:23
Фото: 1MI
В рейтинге самых денежных вакансий столицы региона и Башкирии можно найти необычные предложения, указано на интерактивном портале местного центра занятости.

Топ-10 вакансий на середину августа 2024 года в Башкирии объединил профессии совершенно разных сфер деятельности, но чаще всего они связаны с сектором реальной экономики. Самым ценным сотрудникам в Республике Башкортостан готовы платить до ₽650 000.

Открывает топ-10 вакансия составителя поездов в рабочем поселке Приютово Белебеевского района Башкирии. Там за эту работу готовы платить от ₽60 000 до ₽650 000. Правда, специалиста ищут уже почти месяц. Что очень странно, так как особых требований к стажу и опыту не предъявляют.

На втором месте самых доходных профессий в Башкирии по версии середины августа — дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю. В Салавате такому специалисту готовы ежемесячно платить от ₽45 000 до ₽600 002. Топ-3 закрывает вакансия бурового мастера в городе Октябрьский — до ₽336 000 в месяц. В топ-5 попали кабельщик в Уфе — от ₽105 000 до ₽315 000, и бурильщик из Октябрьского — до ₽289 000.

В следующую пятерку попали сварщик, механик, массажистка, машинист и бурильщик. Все они могут рассчитывать на ежемесячный доход около ₽270 000.

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