Кому в Уфе платят по ₽315 000

Топ-10 вакансий на середину августа 2024 года в Башкирии объединил профессии совершенно разных сфер деятельности, но чаще всего они связаны с сектором реальной экономики. Самым ценным сотрудникам в Республике Башкортостан готовы платить до ₽650 000.



Открывает топ-10 вакансия составителя поездов в рабочем поселке Приютово Белебеевского района Башкирии. Там за эту работу готовы платить от ₽60 000 до ₽650 000. Правда, специалиста ищут уже почти месяц. Что очень странно, так как особых требований к стажу и опыту не предъявляют.