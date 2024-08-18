Блогер посадил в лужу гаишника в Уфе

Москвич Александр на своем «УАЗике» познает Россию в стиле кардиограммы. Блогер-путешественник построил по России маршрут в виде схематичного рисунка аритмии и так покоряет Россию, с Запада на Восток страны, доезжая до самых северных и южных точек нашего огромного государства. Свой путь блогер начал с деревни Баботки, где штурмуя высоту, погиб на войне его прадед. Пару дней назад Александр посетил Башкирию, заехал в Уфу. Блогер дал интервью Mkset и рассказал о своих впечатлениях о регионе, его дорогах и людях.