Блогер посадил в лужу гаишника в Уфе

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Москвич Александр на своем «УАЗике» познает Россию в стиле кардиограммы. Блогер-путешественник построил по России маршрут в виде схематичного рисунка аритмии и так покоряет Россию, с Запада на Восток страны, доезжая до самых северных и южных точек нашего огромного государства. Свой путь блогер начал с деревни Баботки, где штурмуя высоту, погиб на войне его прадед. Пару дней назад Александр посетил Башкирию, заехал в Уфу. Блогер дал интервью Mkset и рассказал о своих впечатлениях о регионе, его дорогах и людях.
— Башкирия у меня уложилась в один день с ночёвкой в Уфе. В целом это были наблюдения за красивой природой и случайные встречи с людьми. По опыту общения в разных регионах могу сказать, что люди у вас очень отзывчивые и доброжелательные. Это я понял ещё, когда только собирался к вам. Женщина — хозяйка квартиры, которую я забронировал на вопрос куда оплатить (а у меня просто уже были прецеденты, что даже разговаривать отказывались в других регионах без оплаты) сказала: «Приезжайте, заселю вас, потом всё!». Девушка-кассир на заправке мне мило улыбалась, что я даже засмущался, а потом оказалось, что она подписалась на мой канал, видимо увидела куар-код на машине, — рассказал Александр.
Были и курьезные случаи. Например, в Уфе автоинспектор сел в лужу на простом вопросе
— Когда я приехал в Уфу, то долго искал, где поставить машину, и на одной из улиц рядом с домом подъехал к ГАИшнику:
— Скажите, а можно на этой улице парковаться?
— На какой, на этой?
— Ну да…
— Да я не знаю… Вон эти стоят вроде, наверное можно!
Мы вместе смеялись, а потом он показал мне, где лучше припарковаться.
В Уфе Александр был уже второй раз. И сейчас, и тогда блогера встретили радушно. Уфу он вспоминает с теплом.
— Первый раз был в предыдущем большом путешествии, и те воспоминания, прошлые, были очень тёплые. Нас тогда принял ночью хостеле хозяин и очень душевно рассказал про город. Поэтому я с удовольствием возвращался еще раз. И те мои воспоминания только подтвердились, — говорит Александр.
Кстати, тревел-блогер оценил дороги Башкирии. Они ему показались нормальными — и не убитыми, и не идеальными.