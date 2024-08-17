Уфимец влетел в КамАз на огромной скорости и выжил

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Уфе на Индустриальном шоссе накануне вечером произошла серьезная автоавария. Водитель «Рено Мегана» на большой скорости перелетел бордюр и врезался в припаркованный грузовик. Удар был такой силы, что передняя часть иномарки буквально ушла под многотонную машину, а двигатель едва не залетел в салон.
По словам очевидцев, спасатели достали из покореженного авто водителя и пассажира, которые получили серьезные травмы и периодически теряли сознание. Их срочно госпитализировали. Проезжавшие мимо очевидцы, помогавшие в извлечении пострадавших, говорят, что они были сильно пьяны, а прямо перед аварией машина проскочила на красный и едва не вылетела на встречку. У водителя взяли пробы на содержание спирта в крови.
— Он гнал как безумный. Сначала на красный пролетел, потом его едва не занесло в повороте. Я просто подумал, что водитель, наверное, пьяный вусмерть. Смотрю, спустя пару минут их машина уже дымиться под Камазом. Мы остановились и бросились на помощь, мой друг скорую вызвал, — рассказал один из очевидцев аварии.