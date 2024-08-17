Уфимец влетел в КамАз на огромной скорости и выжил

По словам очевидцев, спасатели достали из покореженного авто водителя и пассажира, которые получили серьезные травмы и периодически теряли сознание. Их срочно госпитализировали. Проезжавшие мимо очевидцы, помогавшие в извлечении пострадавших, говорят, что они были сильно пьяны, а прямо перед аварией машина проскочила на красный и едва не вылетела на встречку. У водителя взяли пробы на содержание спирта в крови.