Пенсионерка из Башкирии отдала последние 5 млн рублей

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Жительница Туймазов скопила к пенсии целое состояние. Более пяти миллионов рублей. Женщина планировала частью денег помочь своим внукам при покупке квартиры, а остальные потратить на своих похороны.
В полиции она рассказала, что ей позвонил мужчина и по классической схеме начал разводить женщину. Он рассказал, что якобы ее счета хотят ограбить мошенники, что они кредиты на нее вешают, и ей необходимо срочно снять деньги и перевести их на безопасные счета.
Женщина перепугалась и выполнила все, что ей сказали. Набрала кредитов, сняла все сбережения и отправила их на счета, которые продиктовали неизвестные. После того как она вышла из транса, поняла, что ее обманули, и она осталась без всех накопленных средств, ей стало плохо, что потребовалась помощь медиков.
В полиции возбудили уголовное дело. Правоохранители говорят, что, несмотря на ежедневные предупреждения жители региона продолжают попадаться мошенникам каждый день.