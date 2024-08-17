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Пенсионерка из Башкирии отдала последние 5 млн рублей

Пенсионерка из Башкирии отдала последние 5 млн рублей

17 августа 2024, 05:47
Фото: 1MI
Она рассказала, что копила деньги на смерть и внукам на проживание, но осталась не с чем, сообщает МВД по РБ.

Жительница Туймазов скопила к пенсии целое состояние. Более пяти миллионов рублей. Женщина планировала частью денег помочь своим внукам при покупке квартиры, а остальные потратить на своих похороны.

В полиции она рассказала, что ей позвонил мужчина и по классической схеме начал разводить женщину. Он рассказал, что якобы ее счета хотят ограбить мошенники, что они кредиты на нее вешают, и ей необходимо срочно снять деньги и перевести их на безопасные счета.

Женщина перепугалась и выполнила все, что ей сказали. Набрала кредитов, сняла все сбережения и отправила их на счета, которые продиктовали неизвестные. После того как она вышла из транса, поняла, что ее обманули, и она осталась без всех накопленных средств, ей стало плохо, что потребовалась помощь медиков.

В полиции возбудили уголовное дело. Правоохранители говорят, что, несмотря на ежедневные предупреждения жители региона продолжают попадаться мошенникам каждый день.

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