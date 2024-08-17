Пенсионерка из Башкирии отдала последние 5 млн рублей

Женщина перепугалась и выполнила все, что ей сказали. Набрала кредитов, сняла все сбережения и отправила их на счета, которые продиктовали неизвестные. После того как она вышла из транса, поняла, что ее обманули, и она осталась без всех накопленных средств, ей стало плохо, что потребовалась помощь медиков.