Необычная подсветка появилась на Монументе Дружбы в Уфе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал в своих соцсетях новую подсветку Монумента Дружбы в столице региона. Сейчас один из символов Уфы видно еще ярче на въезде в город. Подсветка с определённой периодичностью меняется с цветов Российского флага на цвета регионального.