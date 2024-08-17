Необычная подсветка появилась на Монументе Дружбы в Уфе

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал в своих соцсетях новую подсветку Монумента Дружбы в столице региона. Сейчас один из символов Уфы видно еще ярче на въезде в город. Подсветка с определённой периодичностью меняется с цветов Российского флага на цвета регионального.
Такое обновление у жителей Уфы вызвало неоднозначную реакцию. Многим оно понравилось, а некоторые отметили, что к юбилею города неплохо было бы больше отремонтировать дорог и улиц, чем подсвечивать городские памятники.
— Очень красиво получилось. Символ дружбы народов республики теперь подсвечивается. «Молодцы администрация Уфы», —написала Наиля Ишмурзина.
— Подсветили Монумент Дружбы, сделали подсветку мостов через проспект Салавата Юлаева, а дороги по некоторым улицам убитые. Может, к юбилею города лучше их отремонтировать? — задался вопросом пользователь Мурат.