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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Из класса сразу в санатории поедут учителя Башкирии

Из класса сразу в санатории поедут учителя Башкирии

17 августа 2024, 09:28
Фото: 1MI
Глава региона предложил возможность обеспечить педагогам санаторно-курортное лечение.

В Стерлитамаке прошло ежегодное августовское совещание педагогов всей республики, на котором присутствовал глава республики, Радий Хабиров. Во время своего выступления о рассказал учителям, собравшимся в зале, что поручил проработал специальную программу льготного лечения в санаториях республик специально для образовательного сектора. В течении месяца Министерство образования должно внести проработанное предложение, по которому учителя могли бы две недели проводить в отпуске в санатории по льготной цене.

Такая идея вызвала аплодисменты в зале. Многие педагоги были приятно удивлены предложением. Они отметили, что очень важно видеть прозрачность и открытость механизма предоставления санаторно-курортного лечения, чтобы инициатива не натолкнулась на путаницу на местах.

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