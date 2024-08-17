Из класса сразу в санатории поедут учителя Башкирии

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Стерлитамаке прошло ежегодное августовское совещание педагогов всей республики, на котором присутствовал глава республики, Радий Хабиров. Во время своего выступления о рассказал учителям, собравшимся в зале, что поручил проработал специальную программу льготного лечения в санаториях республик специально для образовательного сектора. В течении месяца Министерство образования должно внести проработанное предложение, по которому учителя могли бы две недели проводить в отпуске в санатории по льготной цене.
Такая идея вызвала аплодисменты в зале. Многие педагоги были приятно удивлены предложением. Они отметили, что очень важно видеть прозрачность и открытость механизма предоставления санаторно-курортного лечения, чтобы инициатива не натолкнулась на путаницу на местах.