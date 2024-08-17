Из класса сразу в санатории поедут учителя Башкирии

В Стерлитамаке прошло ежегодное августовское совещание педагогов всей республики, на котором присутствовал глава республики, Радий Хабиров. Во время своего выступления о рассказал учителям, собравшимся в зале, что поручил проработал специальную программу льготного лечения в санаториях республик специально для образовательного сектора. В течении месяца Министерство образования должно внести проработанное предложение, по которому учителя могли бы две недели проводить в отпуске в санатории по льготной цене.