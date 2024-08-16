Утюг будет сверкать изнутри и снаружи: накипь и нагар отойдут грязной жижей

Для начала нам понадобится зубная щетка и паста. Нагреваем утюг (но не слишком сильно, чтобы не обжечься), наносим пасту на подошву и распределяем щеткой. Втирать пасту нужно около 30 секунд, а потом удалить ее с поверхности чистой салфеткой. Полдела сделано! Если нагар остался, используем перекись водорода. Наливаем немного на марлю и трем загрязненные участки. Немного усилий и терпения — и подошва сверкает!