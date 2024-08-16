Утюг будет сверкать изнутри и снаружи: накипь и нагар отойдут грязной жижей

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
На вашей любимой кофточке появилось пригоревшее пятно? Утюг прилип и оставил следы? Не торопитесь выбрасывать его — эту проблему можно решить всего за несколько минут. Давайте разберемся, как избавиться от нагара и накипи, чтобы ваша техника вновь стала как новая.
Для начала нам понадобится зубная щетка и паста. Нагреваем утюг (но не слишком сильно, чтобы не обжечься), наносим пасту на подошву и распределяем щеткой. Втирать пасту нужно около 30 секунд, а потом удалить ее с поверхности чистой салфеткой. Полдела сделано! Если нагар остался, используем перекись водорода. Наливаем немного на марлю и трем загрязненные участки. Немного усилий и терпения — и подошва сверкает!
Иногда проблема кроется не в подошве, а внутри. Пар, выходящий из отверстий, оставляет пятна на одежде из-за скопившегося известкового налета. Решение элементарное: лимонная кислота. Размешиваем две чайные ложки в 100 мл кипящей воды и заливаем в утюг. Включаем режим отпаривания и выпускаем пар. Вместе с ним выходит грязная жидкость, поэтому лучше подстелить ненужную тряпку.