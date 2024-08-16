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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Утюг будет сверкать изнутри и снаружи: накипь и нагар отойдут грязной жижей

Утюг будет сверкать изнутри и снаружи: накипь и нагар отойдут грязной жижей

16 августа 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
Утюг будет сверкать изнутри и снаружи: накипь и нагар отойдут грязной жижей
Если при глажке вещи липнут к подошве, а отпариватель оставляет коричневые пятна, значит, настало время для чистки. Мы расскажем, как вернуть утюгу его былую чистоту с помощью простых методов.

На вашей любимой кофточке появилось пригоревшее пятно? Утюг прилип и оставил следы? Не торопитесь выбрасывать его — эту проблему можно решить всего за несколько минут. Давайте разберемся, как избавиться от нагара и накипи, чтобы ваша техника вновь стала как новая.

Чистка подошвы

Для начала нам понадобится зубная щетка и паста. Нагреваем утюг (но не слишком сильно, чтобы не обжечься), наносим пасту на подошву и распределяем щеткой. Втирать пасту нужно около 30 секунд, а потом удалить ее с поверхности чистой салфеткой. Полдела сделано! Если нагар остался, используем перекись водорода. Наливаем немного на марлю и трем загрязненные участки. Немного усилий и терпения — и подошва сверкает!

Очистка от накипи

Иногда проблема кроется не в подошве, а внутри. Пар, выходящий из отверстий, оставляет пятна на одежде из-за скопившегося известкового налета. Решение элементарное: лимонная кислота. Размешиваем две чайные ложки в 100 мл кипящей воды и заливаем в утюг. Включаем режим отпаривания и выпускаем пар. Вместе с ним выходит грязная жидкость, поэтому лучше подстелить ненужную тряпку.

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