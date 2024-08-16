Уфа готовится к коммунальному аду

Стало известно, как распланировали отключение воды в Уфе. Согласно графику, в понедельник, 19 августа, без холодной воды оставят 21 жилой дом в Калининском районе города, а также второй корпус гимназии №111. Обходиться без коммунальной услуги людям придётся с 10:00 до 20:00.