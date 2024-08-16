Уфа готовится к коммунальному аду

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Стало известно, как распланировали отключение воды в Уфе. Согласно графику, в понедельник, 19 августа, без холодной воды оставят 21 жилой дом в Калининском районе города, а также второй корпус гимназии №111. Обходиться без коммунальной услуги людям придётся с 10:00 до 20:00.
На следующий день — 20 августа — подачу холодной воды прекратят в Дёмском районе с 11:00 до 23:00. Затронут меры 18 многоэтажек. В аналогичном временном промежутке 21 августа снабжающая компания запланировала прекратить подавать воду в три дома Калининского района и школу №137.
Для замены труб 22 августа отключат воду у шести жилых домов на улице Менделеева, а также в детском саду и в зданиях ещё двух организаций.
С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте МУП «Уфаводоканал».