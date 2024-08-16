Стирка без ошибок: рекомендации, которые спасут ваш гардероб

Однако есть и исключения. Например, джинсы можно полоскать каждые четыре-пять носок, а иногда даже реже. Бывший глава компании Levi Strauss, Чип Берг, советует никогда не стирать джинсы. По его мнению, это вредит джинсовой ткани и является тратой воды. Другие производители отмечают, что «сырой» деним (джинсы, которые не прошли процесс отбеливания и выцветания на фабрике) нужно стирать не раньше чем через шесть месяцев после покупки.