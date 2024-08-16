Стирка без ошибок: рекомендации, которые спасут ваш гардероб

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Перед тем как погрузить все свои вещи в стиральную машину, стоит задуматься о том, что каждый цикл стирки — это стресс для ткани. Вода, моющие средства и высокие обороты машины могут привести к износу волокон, потере формы и цвета. Поэтому важно знать, когда одежда действительно грязная, а когда можно обойтись простым проветриванием.
Один из самых важных факторов, который помогает понять, нужно ли стирать вещь, — это, насколько часто вы ее носите. Не имеет значения, сколько дней прошло с последней стирки, если вы надевали одежду несколько раз, она, скорее всего, уже нуждается в очистке.
Чем активнее вы используете вещь, тем чаще ее нужно стирать или хотя бы проветривать. Однако частота ношения — не единственный критерий. Стоит обратить внимание и на другие факторы.
Если на одежде появилось пятно, не откладывайте его удаление. Лучше сразу попробовать вывести пятно с помощью подходящего средства или отправить вещь в стирку. Это поможет избежать того, что пятно закрепится и будет сложнее его удалить позже.
Если на одежде нет видимых пятен, проверьте ее на запах. Если вы чувствуете запах пота или других выделений, даже если вещь выглядит чистой, значит, пора ее постирать.
Однако есть и исключения. Например, джинсы можно полоскать каждые четыре-пять носок, а иногда даже реже. Бывший глава компании Levi Strauss, Чип Берг, советует никогда не стирать джинсы. По его мнению, это вредит джинсовой ткани и является тратой воды. Другие производители отмечают, что «сырой» деним (джинсы, которые не прошли процесс отбеливания и выцветания на фабрике) нужно стирать не раньше чем через шесть месяцев после покупки.
Летом стирайте одежду чаще, особенно если вы много времени проводите на улице в жару. Пот выделяется сильнее, и одежда быстрее загрязняется и набирает бактерии. Рубашку или футболку можно надеть только один-два раза, прежде чем постирать. Зимой, когда вы меньше потеете, одежду можно носить дольше — до пяти раз, например.
Регулярная очищение одежды важна для вашего здоровья. Микроорганизмы могут оставаться на ткани и вызывать акне и другие высыпания. Если у вас появляются такие проблемы, стоит начать чаще стирать вещи, особенно те, что прилегают к телу.
Можно ориентироваться на такие интервалы и отправлять одежду в стирку, если вы надели:
Некоторые вещи достаточно стирать несколько раз за сезон:
Эксперты советуют ополаскивать в ручную бюстгальтер после одной-двух носок. Если вы проходили в лифчике недолго и не вспотели, можно не засчитывать целую носку. Несколько часов в жару приравниваются к двум-трём носкам. Чтобы бельё дольше сохраняло форму, давайте ему «отдых» на один день между носками.
Верхнюю одежду достаточно чистить один-два раза за сезон. Кожаные и замшевые куртки лучше отдавать в химчистку. Пальто из шерсти можно относить в профессиональную химчистку не более двух раз за сезон. Пуховики и пуховые жилеты также нуждаются в чистке дважды за сезон.
Если вы не сильно потеете, спортивную форму можно стирать через две-три тренировки. При интенсивной нагрузке стоит стирать её после каждого занятия. Лучше использовать тёплую или холодную воду, чтобы сохранить эластичность ткани.