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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Стирка без ошибок: рекомендации, которые спасут ваш гардероб

Стирка без ошибок: рекомендации, которые спасут ваш гардероб

16 августа 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
Стирка без ошибок: рекомендации, которые спасут ваш гардероб
Любимая футболка после нескольких стирок стала меньше или потеряла яркость цвета? А любимые джинсы снова после стирки сели или стали выглядеть изношенными? Все дело в том, как мы стираем свою одежду. Читайте в нашем материале, как не убить любимые вещи в стиральной машине.

Перед тем как погрузить все свои вещи в стиральную машину, стоит задуматься о том, что каждый цикл стирки — это стресс для ткани. Вода, моющие средства и высокие обороты машины могут привести к износу волокон, потере формы и цвета. Поэтому важно знать, когда одежда действительно грязная, а когда можно обойтись простым проветриванием.

Как определить, пора ли стирать?

Один из самых важных факторов, который помогает понять, нужно ли стирать вещь, — это, насколько часто вы ее носите. Не имеет значения, сколько дней прошло с последней стирки, если вы надевали одежду несколько раз, она, скорее всего, уже нуждается в очистке.

Чем активнее вы используете вещь, тем чаще ее нужно стирать или хотя бы проветривать. Однако частота ношения — не единственный критерий. Стоит обратить внимание и на другие факторы.

Пятна и запах

Если на одежде появилось пятно, не откладывайте его удаление. Лучше сразу попробовать вывести пятно с помощью подходящего средства или отправить вещь в стирку. Это поможет избежать того, что пятно закрепится и будет сложнее его удалить позже.

Если на одежде нет видимых пятен, проверьте ее на запах. Если вы чувствуете запах пота или других выделений, даже если вещь выглядит чистой, значит, пора ее постирать.

Однако есть и исключения. Например, джинсы можно полоскать каждые четыре-пять носок, а иногда даже реже. Бывший глава компании Levi Strauss, Чип Берг, советует никогда не стирать джинсы. По его мнению, это вредит джинсовой ткани и является тратой воды. Другие производители отмечают, что «сырой» деним (джинсы, которые не прошли процесс отбеливания и выцветания на фабрике) нужно стирать не раньше чем через шесть месяцев после покупки.

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Время года

Летом стирайте одежду чаще, особенно если вы много времени проводите на улице в жару. Пот выделяется сильнее, и одежда быстрее загрязняется и набирает бактерии. Рубашку или футболку можно надеть только один-два раза, прежде чем постирать. Зимой, когда вы меньше потеете, одежду можно носить дольше — до пяти раз, например.

Регулярная очищение одежды важна для вашего здоровья. Микроорганизмы могут оставаться на ткани и вызывать акне и другие высыпания. Если у вас появляются такие проблемы, стоит начать чаще стирать вещи, особенно те, что прилегают к телу.

Как часто стирать разные предметы гардероба?

Можно ориентироваться на такие интервалы и отправлять одежду в стирку, если вы надели:

  • 1 раз — любую белую или шелковую вещь, футболку, майку, тонкую трикотажную кофту, вечернее платье (лучше отдать в химчистку), нижнее белье, носки;
  • 1–3 раза — леггинсы, корректирующее белье, блузу, платье;
  • 2–3 раза — шорты, брюки, свитер из хлопка или кашемира;
  • 5–6 раз — пиджак, блейзер, свитер из шерсти или синтетики;
  • 6–7 раз — флисовую толстовку, худи, свитшот.

Некоторые вещи достаточно стирать несколько раз за сезон:

  • 1–2 раза — кожаные или замшевые куртки, шерстяные пальто, классические брюки и юбки, толстовки, пуховики и пуховые жилеты;
  • 3–5 раз — шапки, шарфы, перчатки.

Бюстгальтеры

Эксперты советуют ополаскивать в ручную бюстгальтер после одной-двух носок. Если вы проходили в лифчике недолго и не вспотели, можно не засчитывать целую носку. Несколько часов в жару приравниваются к двум-трём носкам. Чтобы бельё дольше сохраняло форму, давайте ему «отдых» на один день между носками.

Пальто и куртки

Верхнюю одежду достаточно чистить один-два раза за сезон. Кожаные и замшевые куртки лучше отдавать в химчистку. Пальто из шерсти можно относить в профессиональную химчистку не более двух раз за сезон. Пуховики и пуховые жилеты также нуждаются в чистке дважды за сезон.

Спортивная одежда

Если вы не сильно потеете, спортивную форму можно стирать через две-три тренировки. При интенсивной нагрузке стоит стирать её после каждого занятия. Лучше использовать тёплую или холодную воду, чтобы сохранить эластичность ткани.

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