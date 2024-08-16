Профессиональные соседи пьют кровь у уфимцев

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В историческом центре Уфы началась настоящая война за право на комфортное проживание. Жители десятка домов столкнулись с агрессивной тактикой «профессиональных соседей» — группы людей, которые используют хитрые схемы для получения контроля над жилыми помещениями. Эти риелторы действуют по отработанной методике: выкупают долю в старых домах и под предлогом ремонта своей части фактически начинают разрушать всё строение.
Местные жители уже стали свидетелями того, как их дома теряют своё очарование и безопасность.
— Окна и двери выпиливали, разрушали дом, крыши ломают, заборы… Их схема отработана по всему городу; они фактически сейчас кошмарят три района, — рассказывает одна из пострадавших жильцов.
Подобные действия создают невыносимые условия для жизни. Местные жители уверены, что все это делается ради земли под строительство.
— Видимо ради экономии денег они нанимают вот таких «решал», — комментирует местный житель района.
Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан уже начало расследование по факту принуждения к совершению сделки (ст. 179 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о текущем состоянии дел и установить все обстоятельства происшествий.