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Published Сегодня, 05:52

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Профессиональные соседи пьют кровь у уфимцев

Профессиональные соседи пьют кровь у уфимцев

16 августа 2024, 05:52
Фото: 1MI
В Уфе разразился скандал, связанный с появлением так называемых «профессиональных соседей», которые терроризируют жителей частного сектора, делая их жизнь настоящим адом, сообщает Следком РФ.

В историческом центре Уфы началась настоящая война за право на комфортное проживание. Жители десятка домов столкнулись с агрессивной тактикой «профессиональных соседей» — группы людей, которые используют хитрые схемы для получения контроля над жилыми помещениями. Эти риелторы действуют по отработанной методике: выкупают долю в старых домах и под предлогом ремонта своей части фактически начинают разрушать всё строение.

Местные жители уже стали свидетелями того, как их дома теряют своё очарование и безопасность.

— Окна и двери выпиливали, разрушали дом, крыши ломают, заборы… Их схема отработана по всему городу; они фактически сейчас кошмарят три района, — рассказывает одна из пострадавших жильцов.
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Подобные действия создают невыносимые условия для жизни. Местные жители уверены, что все это делается ради земли под строительство.

— Видимо ради экономии денег они нанимают вот таких «решал», — комментирует местный житель района.

Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан уже начало расследование по факту принуждения к совершению сделки (ст. 179 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о текущем состоянии дел и установить все обстоятельства происшествий.

Видео: 1MI
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