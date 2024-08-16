Профессиональные соседи пьют кровь у уфимцев

В историческом центре Уфы началась настоящая война за право на комфортное проживание. Жители десятка домов столкнулись с агрессивной тактикой «профессиональных соседей» — группы людей, которые используют хитрые схемы для получения контроля над жилыми помещениями. Эти риелторы действуют по отработанной методике: выкупают долю в старых домах и под предлогом ремонта своей части фактически начинают разрушать всё строение.