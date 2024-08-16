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Published Сегодня, 06:07

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Погода в сентябре в Башкирии удивит любого

Погода в сентябре в Башкирии удивит любого

16 августа 2024, 06:07
Фото: 1MI
Август в этом году обделил жителей республики теплом, стоит ли ждать комфортной погоды в сентябре — рассказали синоптики.

Погода в Уфе и Башкирии в сентябре, по версии «Яндекса», приготовила всего три ясных дня. Большую часть месяца будут лить длительные осадки. Если верить усреднённым данным за 10 лет, в первую неделю месяца температура воздуха не опустится ниже +16°С… +18°С, однако позже начнётся резкое похолодание, к концу месяца похолодает до +10°С… +8°С днём.

Немного более оптимистичный прогноз погоды в Башкирии на сентябрь даёт сервис «Рамблер». Синоптики считают, что столбик термометра в первую неделю будет держаться на отметках +20°С… +18°С. Большую часть месяца ожидается температура воздуха +16°С… +14°С. Между тем специалисты также считают, что начало осени будет крайне дождливым.

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Ранее Mkset рассказывал о том, как регион справляется с потопом из-за обильных дождей.

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