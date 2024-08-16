Погода в сентябре в Башкирии удивит любого

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Погода в Уфе и Башкирии в сентябре, по версии «Яндекса», приготовила всего три ясных дня. Большую часть месяца будут лить длительные осадки. Если верить усреднённым данным за 10 лет, в первую неделю месяца температура воздуха не опустится ниже +16°С… +18°С, однако позже начнётся резкое похолодание, к концу месяца похолодает до +10°С… +8°С днём.
Немного более оптимистичный прогноз погоды в Башкирии на сентябрь даёт сервис «Рамблер». Синоптики считают, что столбик термометра в первую неделю будет держаться на отметках +20°С… +18°С. Большую часть месяца ожидается температура воздуха +16°С… +14°С. Между тем специалисты также считают, что начало осени будет крайне дождливым.