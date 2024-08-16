Погода в сентябре в Башкирии удивит любого

Погода в Уфе и Башкирии в сентябре, по версии «Яндекса», приготовила всего три ясных дня. Большую часть месяца будут лить длительные осадки. Если верить усреднённым данным за 10 лет, в первую неделю месяца температура воздуха не опустится ниже +16°С… +18°С, однако позже начнётся резкое похолодание, к концу месяца похолодает до +10°С… +8°С днём.