Опасна ли вода при чрезмерном употреблении: сколько воды стоит пить в сутки?

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Как сообщает newia.ru, диетологи предлагают определять норму воды из расчета 30 мл на 1 кг массы тела. То есть при весе в 60 кг ежедневно нужно выпивать 1,8 литра. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и помнить про имеющиеся хронические заболевания.
При этом одни специалисты считают, что учитывать нужно любые жидкости, такие как супы, чай, кофе, соки, а другие — что приниматься в расчет должна только чистая питьевая вода без газа и любых добавок.
Пить воду следует по желанию, когда у организма возникнет такая потребность. Часто люди испытывают жажду после пробуждения, так как во время сна тело теряет более полулитра жидкости. При занятиях спортом и прочих активностях, в жаркие дни жажда также растет.
По словам врача-диетолога, нутрициолога, терапевта, члена Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александры Разареновой, потребности в воде каждого человека складываются из его соматического состояния: сердечно-сосудистой и выделительной системы (наличие или отсутствие хронических заболеваний почек). Помимо этого, стоит учитывать, есть ли у человека нарушения углеводного обмена, сколько он употребляет соли в пищу. Чтобы ночью не приходилось лишний раз просыпаться, важно большую часть воды выпивать за 3–4 часа до отхода ко сну. А перед сном не стоит выпивать больше пары стаканов.
Врачи предупреждают о риске отравления чистой питьевой водой. Такой процесс называется гипергидратацией, или водной интоксикацией, и его вызывает чрезмерное употребление воды за один раз. Происходит понижение концентрации электролитов в крови, а почки перестают справляться с нагрузкой. В некоторых случаях люди умирали, выпив в течение короткого промежутка времени 1,5–2 литра воды.