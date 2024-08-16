Опасна ли вода при чрезмерном употреблении: сколько воды стоит пить в сутки?

По словам врача-диетолога, нутрициолога, терапевта, члена Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александры Разареновой, потребности в воде каждого человека складываются из его соматического состояния: сердечно-сосудистой и выделительной системы (наличие или отсутствие хронических заболеваний почек). Помимо этого, стоит учитывать, есть ли у человека нарушения углеводного обмена, сколько он употребляет соли в пищу. Чтобы ночью не приходилось лишний раз просыпаться, важно большую часть воды выпивать за 3–4 часа до отхода ко сну. А перед сном не стоит выпивать больше пары стаканов.