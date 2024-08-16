На дороге Белебей − Николаевка − Туймазы — Бакалы обустраивают обочины

Всего в этом году в Башкирии планируется отремонтировать 60,5 километра опорной дорожной сети благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы будут проводиться на 26 объектах. Они расположены на трассах, связывающих райцентры с Уфой, а также на дорогах, ведущих к значимым туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям или кластерам.