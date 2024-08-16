На дороге Белебей − Николаевка − Туймазы — Бакалы обустраивают обочины

Posted 16 августа, 07:14
Published 16 августа, 07:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Работы выполняют на двух участках общей протяженностью 5,6 километра неподалеку от сел Кендектамак и Субхангулово. После обустройства обочин подрядная организация приступит к нанесению разметки на дорожное полотно.
— Дорога Белебей − Николаевка − Туймазы — Бакалы входит в опорную сеть Башкирии и обеспечивает транспортную связь для населенных пунктов нескольких районов республики. В планах на 2024 год — обновить покрытие протяженностью 16,1 километра, — сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Всего в этом году в Башкирии планируется отремонтировать 60,5 километра опорной дорожной сети благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы будут проводиться на 26 объектах. Они расположены на трассах, связывающих райцентры с Уфой, а также на дорогах, ведущих к значимым туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям или кластерам.