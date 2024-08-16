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Posted 16 августа, 07:14

Published 16 августа, 07:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

На дороге Белебей − Николаевка − Туймазы — Бакалы обустраивают обочины

На дороге Белебей − Николаевка − Туймазы — Бакалы обустраивают обочины

16 августа 2024, 07:14
Фото: 1MI
На дороге Белебей − Николаевка − Туймазы — Бакалы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводятся ремонтные работы по обустройству обочин.

Работы выполняют на двух участках общей протяженностью 5,6 километра неподалеку от сел Кендектамак и Субхангулово. После обустройства обочин подрядная организация приступит к нанесению разметки на дорожное полотно.

— Дорога Белебей − Николаевка − Туймазы — Бакалы входит в опорную сеть Башкирии и обеспечивает транспортную связь для населенных пунктов нескольких районов республики. В планах на 2024 год — обновить покрытие протяженностью 16,1 километра, — сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Всего в этом году в Башкирии планируется отремонтировать 60,5 километра опорной дорожной сети благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы будут проводиться на 26 объектах. Они расположены на трассах, связывающих райцентры с Уфой, а также на дорогах, ведущих к значимым туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям или кластерам.

#Андрей Королев#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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