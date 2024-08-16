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Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Мозговой чип вернул речь пациенту с БАС

16 августа 2024, 16:55
Новая разработка ученых позволяет пациентам с серьезными параличами вернуть речь.

Как информирует «Новая Хакасия», ссылаясь на New England Journal of Medicine, ученые создали интерфейс «мозг — компьютер», который трансформирует импульсы мозга в речь с точностью до 97%.

Это изобретение имеет особую актуальность для пациентов с параличами. В частности, людям, которые страдают боковым амиотрофическим склерозом (БАС), приходится сталкиваться с тем, что поражаются и верхние, и нижние двигательные нейроны. Результат — у них пропадает речь.

Устройство не умеет читать мысли, зато умеет переводить мозговые импульсы в текст, далее «произносимый» компьютером.

БАС — болезнь, которая разрушительно влияет на способности человека к любой активности, от передвижения до речи, — сильно изменила жизнь 45-летнего Кейси Харрелла. Мужчина утратил способность двигаться и контактировать с людьми. Недавно в его мозг вживили четыре микроэлектродные решетки. Они считывают записи мозговой активности с 256 корковых электродов. По сути, устройство считывает данные, которые мозг посылает мышцам, преобразуя их в фонемы, а затем в слова.

Слова поступают на экран и трансформируются в речь.

Ученым даже удалось восстановить голос Харрелла до болезни. По словам нейроинженеров, когда Кейси впервые увидел свои слова на экране, он заплакал от счастья.

Исследователи уже успели расширить словарь разработки с 50 слов до 125 тысяч, и сегодня система считывает сигналы мозга лучше, чем иные приложения, распознающие голос пользователя.

Технология призвана обеспечить потерявшим речь людям возможность свободно общаться с родными. Примечательно, что команда ученых выполняет эту работу не ради заработка, а для того, чтобы помочь людям.

#Общество#Технологии
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