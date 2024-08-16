Мозговой чип вернул речь пациенту с БАС

БАС — болезнь, которая разрушительно влияет на способности человека к любой активности, от передвижения до речи, — сильно изменила жизнь 45-летнего Кейси Харрелла. Мужчина утратил способность двигаться и контактировать с людьми. Недавно в его мозг вживили четыре микроэлектродные решетки. Они считывают записи мозговой активности с 256 корковых электродов. По сути, устройство считывает данные, которые мозг посылает мышцам, преобразуя их в фонемы, а затем в слова.