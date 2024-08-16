Магия двух стаканов: как вернуть к жизни старую сковороду и очистить от нагара

Для начала вам понадобятся два основных ингредиента: картофельный крахмал и хозяйственное мыло. Картофельный крахмал можно найти в любом продуктовом магазине, а хозяйственное мыло — в хозяйственном. Блогер Марина Жукова рекомендует использовать дегтярное мыло, так как оно дает еще более сильный эффект.