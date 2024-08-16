Магия двух стаканов: как вернуть к жизни старую сковороду и очистить от нагара

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Для начала вам понадобятся два основных ингредиента: картофельный крахмал и хозяйственное мыло. Картофельный крахмал можно найти в любом продуктовом магазине, а хозяйственное мыло — в хозяйственном. Блогер Марина Жукова рекомендует использовать дегтярное мыло, так как оно дает еще более сильный эффект.
Через некоторое время вода станет очень черной, что означает, что нагар отходит от сковороды. Важно не упустить момент: когда сковорода остынет, нагар снова станет твердым. Поэтому, пока она горячая, необходимо быстро чистить ее металлической губкой.
После тщательной очистки сковорода будет выглядеть как новая. Для проверки качества очистки можно пожарить на ней яйцо. Если оно не прилипнет, значит, ваша сковорода действительно вернулась к жизни.