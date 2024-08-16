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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Магия двух стаканов: как вернуть к жизни старую сковороду и очистить от нагара

Магия двух стаканов: как вернуть к жизни старую сковороду и очистить от нагара

16 августа 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Магия двух стаканов: как вернуть к жизни старую сковороду и очистить от нагара
Сковорода, покрытая толстым слоем нагара, может казаться безнадежно испорченной. Но существует метод, который поможет вам сделать ее практически новой.

Для начала вам понадобятся два основных ингредиента: картофельный крахмал и хозяйственное мыло. Картофельный крахмал можно найти в любом продуктовом магазине, а хозяйственное мыло — в хозяйственном. Блогер Марина Жукова рекомендует использовать дегтярное мыло, так как оно дает еще более сильный эффект.

Процесс очистки

  1. Натереть хозяйственное мыло на терке.
  2. В кастрюлю положить один стакан крахмала и один стакан натертого мыла.
  3. Опустить в кастрюлю сковороду и залить 5 литров воды.
  4. Довести до кипения и варить на медленном огне 40-50 минут.

Через некоторое время вода станет очень черной, что означает, что нагар отходит от сковороды. Важно не упустить момент: когда сковорода остынет, нагар снова станет твердым. Поэтому, пока она горячая, необходимо быстро чистить ее металлической губкой.

Результаты

После тщательной очистки сковорода будет выглядеть как новая. Для проверки качества очистки можно пожарить на ней яйцо. Если оно не прилипнет, значит, ваша сковорода действительно вернулась к жизни.

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#Ольга Харина#Дом#Дом и сад#Сковорода#Уборка#Культура чистоты
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