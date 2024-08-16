Как умная светодиодная лента может преобразить ваш дом: 7 идей для интерьера

Если вы активны в социальных сетях, подсветка поможет вам сделать фотоснимки ещё более эффектными. В большинстве подсветок более16 миллионов цветов, что позволяет создавать самые разнообразные световые эффекты. Вы можете имитировать мягкий свет перед закатом или создать эффект неоновых ламп. Лента может быть размещена как перед моделью, так и за её спиной для создания контрового света.