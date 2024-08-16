Башкирию отключают от Ютуба

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Ситуация с интернет-провайдером «Уфанет» стала настоящим испытанием для пользователей. Многие жители Башкирии столкнулись с невозможностью зайти на популярный видеохостинг как через смарт ТВ, так и через ноутбуки. При этом абоненты жалуются, что продолжают платить полную стоимость за услуги.
— У нас возникли серьезные проблемы с доступом к YouTube. Неужели мы должны платить за то, что не можем использовать? Это абсолютно несправедливо, — делится своим мнением житель Республики Башкортостан.
«Уфанет» уже отреагировал на ситуацию и выпустил официальное заявление. Компания утверждает, что проблема с видеохостингом не связана с их оборудованием и затрагивает всех пользователей по всей территории России.
— Мы рекомендуем использовать мобильное приложение YouTube для просмотра видео. На данный момент по нашим данным оно работает исправно, — сообщили представители провайдера.
Тем временем жители Башкирии остаются в ожидании решения проблемы и надеются на скорейшее восстановление стабильной работы YouTube.