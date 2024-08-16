Башкирию отключают от Ютуба

Ситуация с интернет-провайдером «Уфанет» стала настоящим испытанием для пользователей. Многие жители Башкирии столкнулись с невозможностью зайти на популярный видеохостинг как через смарт ТВ, так и через ноутбуки. При этом абоненты жалуются, что продолжают платить полную стоимость за услуги.