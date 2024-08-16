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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:54

Башкирию отключают от Ютуба

Башкирию отключают от Ютуба

16 августа 2024, 10:38
Фото: 1MI
Жители региона жалуются на серьезные проблемы с доступом к YouTube через местного провайдера.

Ситуация с интернет-провайдером «Уфанет» стала настоящим испытанием для пользователей. Многие жители Башкирии столкнулись с невозможностью зайти на популярный видеохостинг как через смарт ТВ, так и через ноутбуки. При этом абоненты жалуются, что продолжают платить полную стоимость за услуги.

— У нас возникли серьезные проблемы с доступом к YouTube. Неужели мы должны платить за то, что не можем использовать? Это абсолютно несправедливо, — делится своим мнением житель Республики Башкортостан.

«Уфанет» уже отреагировал на ситуацию и выпустил официальное заявление. Компания утверждает, что проблема с видеохостингом не связана с их оборудованием и затрагивает всех пользователей по всей территории России.

— Мы рекомендуем использовать мобильное приложение YouTube для просмотра видео. На данный момент по нашим данным оно работает исправно, — сообщили представители провайдера.

Тем временем жители Башкирии остаются в ожидании решения проблемы и надеются на скорейшее восстановление стабильной работы YouTube.

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