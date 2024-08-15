За что могут отнять сад или огород

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Принят новый закон, который подразумевает наказание для собственников за нецелевое использование земель, вплоть до их конфискации. Каковы изменения и как защитить свои права на землю?
В августе 2024 года был утверждён закон, согласно которому владельцы участков в населённых пунктах, а также садовых и огородных должны использовать свои земли по фактическому назначению. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года, и у владельцев остаётся мало времени для приведения дел в порядок. Росреестр уже разработал постановление, описывающее признаки заброшенного участка.
«Новые Известия» пообщались с юристами, чтобы выяснить, что предпринять, чтобы не потерять свою собственность.