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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

За что могут отнять сад или огород

За что могут отнять сад или огород

15 августа 2024, 10:35
Фото: 1MI
15% земельных участков в России находятся в заброшенном состоянии и могут быть изъяты у владельцев.

Принят новый закон, который подразумевает наказание для собственников за нецелевое использование земель, вплоть до их конфискации. Каковы изменения и как защитить свои права на землю?

В августе 2024 года был утверждён закон, согласно которому владельцы участков в населённых пунктах, а также садовых и огородных должны использовать свои земли по фактическому назначению. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года, и у владельцев остаётся мало времени для приведения дел в порядок. Росреестр уже разработал постановление, описывающее признаки заброшенного участка.

«Новые Известия» пообщались с юристами, чтобы выяснить, что предпринять, чтобы не потерять свою собственность.

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