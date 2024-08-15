За что могут отнять сад или огород

В августе 2024 года был утверждён закон, согласно которому владельцы участков в населённых пунктах, а также садовых и огородных должны использовать свои земли по фактическому назначению. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года, и у владельцев остаётся мало времени для приведения дел в порядок. Росреестр уже разработал постановление, описывающее признаки заброшенного участка.