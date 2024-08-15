Вор в законе сколотил банду спортиков в Башкирии

Вторая группа состояла из более «матёрых» и опытных преступников — им поручили более серьёзные дела. Так, осенью-зимой 2022 года отморозки отобрали у местного жителя ₽ 600 тысяч, а также заставили набрать кредитов и продать свой автомобиль. Перед тем, как обратиться в полицию, потерпевший отдал вымогателям ₽700 тысяч и свою квартиру.