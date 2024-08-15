Вор в законе сколотил банду спортиков в Башкирии

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В Башкирии будут судить 13 жителей Стерлитамака за более 30 преступных эпизодов. В списке дел, которые наворотила банда, — разбой, вымогательство, похищения, грабёж и угоны.
Местным «авторитетом» основатель банды стал после выхода из тюрьмы осенью 2022 года. Одной группы человеку такого ранга было мало — 39-летний мужчина взял под своё руководство сразу две ОПГ. В первую он набрал десятерых «спортиков» — десятерых молодых людей, которые занимались похищением закладчиков и вымогательством у них денег.
Вторая группа состояла из более «матёрых» и опытных преступников — им поручили более серьёзные дела. Так, осенью-зимой 2022 года отморозки отобрали у местного жителя ₽ 600 тысяч, а также заставили набрать кредитов и продать свой автомобиль. Перед тем, как обратиться в полицию, потерпевший отдал вымогателям ₽700 тысяч и свою квартиру.
Задержали преступников весной 2023 года. Как рассказали следователи, объём уголовного дела составил целых 63 тома. Рассматривать его предстоит Верховному суду Башкортостана.
Ранее в Башкирии «вор в законе» вымогал ₽2 млн за «крышу» у местной бизнес-леди.