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Вор в законе сколотил банду спортиков в Башкирии

Вор в законе сколотил банду спортиков в Башкирии

15 августа 2024, 13:37
Фото: 1MI
На отмороженную ОПГ из глубинки завели сразу десять уголовных дел, сообщили в башкортостанском управлении Следственного комитета.

В Башкирии будут судить 13 жителей Стерлитамака за более 30 преступных эпизодов. В списке дел, которые наворотила банда, — разбой, вымогательство, похищения, грабёж и угоны.

Местным «авторитетом» основатель банды стал после выхода из тюрьмы осенью 2022 года. Одной группы человеку такого ранга было мало — 39-летний мужчина взял под своё руководство сразу две ОПГ. В первую он набрал десятерых «спортиков» — десятерых молодых людей, которые занимались похищением закладчиков и вымогательством у них денег.

Вторая группа состояла из более «матёрых» и опытных преступников — им поручили более серьёзные дела. Так, осенью-зимой 2022 года отморозки отобрали у местного жителя ₽ 600 тысяч, а также заставили набрать кредитов и продать свой автомобиль. Перед тем, как обратиться в полицию, потерпевший отдал вымогателям ₽700 тысяч и свою квартиру.

Задержали преступников весной 2023 года. Как рассказали следователи, объём уголовного дела составил целых 63 тома. Рассматривать его предстоит Верховному суду Башкортостана.

Вор в законе вымогал ₽2 млн за «крышу» в Башкирии
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Ранее в Башкирии «вор в законе» вымогал ₽2 млн за «крышу» у местной бизнес-леди.

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