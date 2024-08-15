Трассу-дублер запустят в Башкирии к зиме

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Строительство дублера трассы М-7 «Волга» стало важным шагом для улучшения транспортной инфраструктуры региона. Глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел совещание, в котором участвовали представители Росавтодора и подрядных организаций. Обсуждение касалось не только текущих работ, но и значимости проекта для соединения европейской части России с Уралом.
На данный момент выполнены значительные объемы строительных работ. Переустроены 46 инженерных коммуникаций. Дорожники уложили нижний слой покрытия на 49 километрах и верхний — на 20 километрах. Общее количество использованного асфальтобетона превысит один миллион тонн.
Особое внимание уделяется безопасности движения. В рамках строительства предусмотрено установление 216 километров барьерного ограждения, 23 километров бордюров и 923 дорожных знаков. Кроме того, будет внедрена система автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), которая позволит информировать водителей о ситуации на дороге в реальном времени.
Не забыли и о комфортном отдыхе для путешественников: запланировано строительство четырех многофункциональных зон дорожного сервиса с автозаправочными станциями, кафе, зарядными станциями для электромобилей и парковками. Эти объекты будут готовы к моменту открытия нового участка дороги.