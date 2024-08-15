Трассу-дублер запустят в Башкирии к зиме

Особое внимание уделяется безопасности движения. В рамках строительства предусмотрено установление 216 километров барьерного ограждения, 23 километров бордюров и 923 дорожных знаков. Кроме того, будет внедрена система автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), которая позволит информировать водителей о ситуации на дороге в реальном времени.