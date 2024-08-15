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Трассу-дублер запустят в Башкирии к зиме

Трассу-дублер запустят в Башкирии к зиме

15 августа 2024, 11:54
Фото: Росавтодор
Готовность нового обхода пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан составляет 67%, сообщает Росавтодор.

Строительство дублера трассы М-7 «Волга» стало важным шагом для улучшения транспортной инфраструктуры региона. Глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел совещание, в котором участвовали представители Росавтодора и подрядных организаций. Обсуждение касалось не только текущих работ, но и значимости проекта для соединения европейской части России с Уралом.

На данный момент выполнены значительные объемы строительных работ. Переустроены 46 инженерных коммуникаций. Дорожники уложили нижний слой покрытия на 49 километрах и верхний — на 20 километрах. Общее количество использованного асфальтобетона превысит один миллион тонн.

Фото: Росавтодор

Особое внимание уделяется безопасности движения. В рамках строительства предусмотрено установление 216 километров барьерного ограждения, 23 километров бордюров и 923 дорожных знаков. Кроме того, будет внедрена система автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), которая позволит информировать водителей о ситуации на дороге в реальном времени.

Не забыли и о комфортном отдыхе для путешественников: запланировано строительство четырех многофункциональных зон дорожного сервиса с автозаправочными станциями, кафе, зарядными станциями для электромобилей и парковками. Эти объекты будут готовы к моменту открытия нового участка дороги.

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