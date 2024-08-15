Старый совет советских сантехников: как быстро избавиться от засора в раковине

Опытные мастера всегда советовали предупреждать засоры, а не бороться с ними. Для этого на кухонной раковине должна быть установлена сеточка, которая задерживает крупные куски пищи. Также полезно периодически заливать в раковину кипяток, чтобы смывать жир со стенок труб. Но если засор уже образовался и вы не знаете, как пользоваться тросом, есть простой способ решить проблему своими руками.