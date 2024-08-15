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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Старый совет советских сантехников: как быстро избавиться от засора в раковине

Старый совет советских сантехников: как быстро избавиться от засора в раковине

15 августа 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney
Старый совет советских сантехников: как быстро избавиться от засора в раковине
Когда вода перестает стекать из раковины, это верный знак того, что где-то в трубе образовался засор. Если вантуз не помогает, не спешите вызывать сантехника. Попробуйте использовать проверенный временем метод, который когда-то был известен каждому советскому сантехнику.

Опытные мастера всегда советовали предупреждать засоры, а не бороться с ними. Для этого на кухонной раковине должна быть установлена сеточка, которая задерживает крупные куски пищи. Также полезно периодически заливать в раковину кипяток, чтобы смывать жир со стенок труб. Но если засор уже образовался и вы не знаете, как пользоваться тросом, есть простой способ решить проблему своими руками.

Самодельное средство от засоров

Блогер Марина Жукова предлагает приготовить домашний аналог «крота» — жидкость для растворения засоров, которую в СССР не всегда можно было найти в магазинах. Для этого вам понадобятся всего два ингредиента: пищевая сода и 9-процентный уксус.

Как это сделать

  1. Насыпьте в слив раковины три столовые ложки соды.
  2. Залейте сверху полстакана уксуса.

Сразу начнется бурная реакция с образованием пены. Когда раствор уйдет вниз, закройте слив пробкой и оставьте на 20 минут. Затем включите горячую воду. Вы увидите, как вода свободно сливается, и засор исчезает.

Сода и уксус эффективно растворяют жир и другие накопления на стенках труб, увеличивая их просвет. Это простой и действенный способ, который не требует сложных инструментов и позволяет легко справиться с засором.

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#Ольга Харина#Дом#Сад#Дом и сад#Уборка
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