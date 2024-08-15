Старый совет советских сантехников: как быстро избавиться от засора в раковине

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Опытные мастера всегда советовали предупреждать засоры, а не бороться с ними. Для этого на кухонной раковине должна быть установлена сеточка, которая задерживает крупные куски пищи. Также полезно периодически заливать в раковину кипяток, чтобы смывать жир со стенок труб. Но если засор уже образовался и вы не знаете, как пользоваться тросом, есть простой способ решить проблему своими руками.
Блогер Марина Жукова предлагает приготовить домашний аналог «крота» — жидкость для растворения засоров, которую в СССР не всегда можно было найти в магазинах. Для этого вам понадобятся всего два ингредиента: пищевая сода и 9-процентный уксус.
Сразу начнется бурная реакция с образованием пены. Когда раствор уйдет вниз, закройте слив пробкой и оставьте на 20 минут. Затем включите горячую воду. Вы увидите, как вода свободно сливается, и засор исчезает.
Сода и уксус эффективно растворяют жир и другие накопления на стенках труб, увеличивая их просвет. Это простой и действенный способ, который не требует сложных инструментов и позволяет легко справиться с засором.