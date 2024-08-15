Потоп в Башкирии — последние новости

Posted 15 августа, 04:28
Published 15 августа, 04:28
Modified 15 августа, 08:43
Updated 15 августа, 08:43
В последние дни Башкортостан столкнулся с последствиями дождевого паводка, который вызывает значительное повышение уровня воды в реках.
На реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района Башкирии за сутки уровень воды увеличился на 0,53 метра, достигнув отметки 2,53 метра. При этом критическая граница выхода реки на пойму составляет 3,57 метра.
Так же повышение наблюдается и на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района Башкирии. Здесь уровень воды поднялся на 0,42 метра до 2,34 метра. Предельная отметка выхода реки на пойму составляет 7,72 метра.
Река Белая также не осталась без изменений: в деревне Кутаново Бурзянского района Башкирии уровень воды повысился на 0,36 метра и сейчас составляет 1,41 метра при критическом уровне выхода реки на пойму — 2,71 метра.
Дополнительно стоит отметить ситуацию на реке Уфа в селе Красный Ключ Нуримановского района Башкирии: здесь зафиксирован рост уровня воды на 0,33 метра до отметки 2,33 метра при выходе реки на пойму в 6,37 метра.
Госкомитет РБ по ЧС продолжает мониторинг водохранилищ Республики Башкортостан и принимает необходимые меры для предотвращения возможных последствий паводков.