mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа, 04:28

Published 15 августа, 04:28

Modified 15 августа, 08:43

Updated 15 августа, 08:43

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

15 августа 2024, 04:28
Фото: 1MI.
В связи с неблагоприятными погодными условиями уровень воды в реках Башкирии, по данным на четверг, 15 августа, продолжает расти, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

В последние дни Башкортостан столкнулся с последствиями дождевого паводка, который вызывает значительное повышение уровня воды в реках.

На реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района Башкирии за сутки уровень воды увеличился на 0,53 метра, достигнув отметки 2,53 метра. При этом критическая граница выхода реки на пойму составляет 3,57 метра.

Так же повышение наблюдается и на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района Башкирии. Здесь уровень воды поднялся на 0,42 метра до 2,34 метра. Предельная отметка выхода реки на пойму составляет 7,72 метра.

Река Белая также не осталась без изменений: в деревне Кутаново Бурзянского района Башкирии уровень воды повысился на 0,36 метра и сейчас составляет 1,41 метра при критическом уровне выхода реки на пойму — 2,71 метра.

Дополнительно стоит отметить ситуацию на реке Уфа в селе Красный Ключ Нуримановского района Башкирии: здесь зафиксирован рост уровня воды на 0,33 метра до отметки 2,33 метра при выходе реки на пойму в 6,37 метра.

Госкомитет РБ по ЧС продолжает мониторинг водохранилищ Республики Башкортостан и принимает необходимые меры для предотвращения возможных последствий паводков.

Читайте также:
Названа причина потопа в УфеЛивни затопили село в БашкирииРежим ЧС в Башкирии поставили на паузу
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Паводок#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Потоп#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Мониторинг#Природа#Нуримановский район#Дожди#Специалисты#Бурзянский район#Госкомитет по ЧС#Архангельский район#Наводнение#Реки#Уровень воды#Водохранилища#Курск#Курская область#Предотвращение последствий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика