Потоп в Башкирии — последние новости

Так же повышение наблюдается и на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района Башкирии. Здесь уровень воды поднялся на 0,42 метра до 2,34 метра. Предельная отметка выхода реки на пойму составляет 7,72 метра.