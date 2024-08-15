Почему простыни превращаются в тряпье: главные ошибки при стирке постельного белья

Кондиционер для белья делает ткань мягче и приятнее на ощупь, но постоянное его использование может негативно сказываться на состоянии ткани. Он также оставляет на тканях невидимый налет из силиконов и других химических веществ. Со временем этот налет может забивать волокна ткани, ухудшая их впитывающие свойства. Например, после длительного использования простыни могут стать менее эффективными в поглощении влаги, а это в свою очередь способствует размножению пылевых клещей. Используйте кондиционер реже, и ваши простыни дольше сохранят свою первоначальную мягкость и свежесть.