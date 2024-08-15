Почему простыни превращаются в тряпье: главные ошибки при стирке постельного белья

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
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Updated Сегодня, 09:59
Задумайтесь на минуту: почему у одних людей постельное белье всегда выглядит идеально, а у других — уже через пару месяцев превращается в тряпье? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже. Мы расскажем о самых распространённых ошибках при стирке и дадим советы, как их избежать.
Постельное белье действительно требует регулярной стирки. На нем скапливаются пот, отмершие частицы кожи и различные загрязнения. Однако слишком частое использование стиральной машинки может привести к быстрому износу ткани. Эксперты рекомендуют менять постель раз в неделю, но если у вас всего один-два комплекта, они быстро приходят в негодность. Решение простое: купить еще парочку комплектов. Это не только позволит соблюдать правила гигиены, но и уменьшит частоту стирок каждого конкретного комплекта, что продлит его срок службы.
Многие хозяйки стирают при температуре 60 градусов, считая, что это обеспечит идеальную чистоту. Однако высокая температура разрушает волокна ткани, делая её более хрупкой и подверженной быстрому износу. Оптимальная температура для стирки постельного белья — 40 градусов. Это достаточно, чтобы удалить большинство загрязнений и бактерий, но не настолько горячо, чтобы повреждать ткань.
В стремлении сократить время сушки, многие хозяйки устанавливают максимальные обороты отжима. Это действительно позволяет быстрее высушить белье, но одновременно с этим ускоряет его износ. Высокие обороты отжима истончают волокна ткани, делая её менее прочной. Лучше выбрать более щадящий режим отжима, например, 800 оборотов вместо 1200. Да, белье будет сохнуть дольше, но зато прослужит значительно дольше.
Кондиционер для белья делает ткань мягче и приятнее на ощупь, но постоянное его использование может негативно сказываться на состоянии ткани. Он также оставляет на тканях невидимый налет из силиконов и других химических веществ. Со временем этот налет может забивать волокна ткани, ухудшая их впитывающие свойства. Например, после длительного использования простыни могут стать менее эффективными в поглощении влаги, а это в свою очередь способствует размножению пылевых клещей. Используйте кондиционер реже, и ваши простыни дольше сохранят свою первоначальную мягкость и свежесть.
Еще одна распространённая ошибка — использование слишком большого количества стирального порошка или геля. Избыток моющего средства не только не улучшает результат, но и может оставлять мыльные разводы на ткани, делая её жесткой. Следуйте рекомендациям производителя по дозировке и не перебарщивайте.