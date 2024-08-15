Пассажиры из Башкирии — головная боль проводников и полиции

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В начале утреннего рейса 14 августа 2024 года поезд «Москва — Сургут» стал ареной для нарушения общественного порядка, когда 38-летний житель Башкортостана, опоздавший на посадку, запрыгнул в движущийся состав. Однако его стремление не оставаться на станции обернулось проблемами как для него самого, так и для окружающих. Уже при отправлении с платформы Демьянка мужчина начал выражать недовольство нецензурной бранью и мешать другим пассажирам.
Ситуация привлекла внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые прибыли на место после получения сообщения о правонарушении. Полиция быстро установила обстоятельства инцидента и приняла решение об отказе в проезде для нарушителя. На станции Тюмень мужчину доставили в дежурную часть.
Однако это была не единственная неприятная ситуация того дня. Около 10 утра во время следования другого поезда «Нижневартовск — Астрахань» был задержан другой мужчина, удивительно, но тоже 38-летний житель Башкортостана и за аналогичное поведение. На перегоне между станциями Салым и Тобольск он проявил себя как источник беспорядков, игнорируя замечания пассажиров и работников поездной бригады.
По итогам этих инцидентов сотрудники полиции составили административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, что подразумевает штраф в размере 600 рублей для каждого из нарушителей. Также второй нарушитель понесет дополнительные расходы — ему будет выписан штраф в размере 2000 рублей за высадку или посадку на ходу поезда.