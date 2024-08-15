Пассажиры из Башкирии — головная боль проводников и полиции

В начале утреннего рейса 14 августа 2024 года поезд «Москва — Сургут» стал ареной для нарушения общественного порядка, когда 38-летний житель Башкортостана, опоздавший на посадку, запрыгнул в движущийся состав. Однако его стремление не оставаться на станции обернулось проблемами как для него самого, так и для окружающих. Уже при отправлении с платформы Демьянка мужчина начал выражать недовольство нецензурной бранью и мешать другим пассажирам.