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Нелегал-мошенник пять лет скрывался в Уфе

Нелегал-мошенник пять лет скрывался в Уфе

15 августа 2024, 12:08
Фото: УФСБ России по РБ
Гражданин одной из республик Средней Азии сменил личность ради возвращения в Россию, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

Сотрудники УФСБ России по Республике Башкортостан выявили и задокументировали противоправные действия 36-летнего гражданина одной из республик Средней Азии. Данный случай произошел на автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» в Акбулакском районе Оренбургской области.

Как выяснили следственные органы, данный иностранный гражданин в 2016 году имел печальный опыт выдворения за пределы страны — Ленинский районный суд города Тюмени принял решение закрыть ему въезд в Россию на пять лет.

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Тем не менее, нарушитель не смирился с последствиями своего поступка. Вернувшись на родину, он получил новый паспорт с измененными данными и в 2019 году вновь прошел пограничный контроль, вернувшись в Уфу. Этот шаг стал ключевым моментом для его дальнейших действий — он снова оказался под пристальным вниманием правоохранительных органов.

Результаты проверочных мероприятий сотрудников УФСБ привели к возбуждению уголовного дела по части 2 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Судебные разбирательства подтвердили наличие у мужчины намерений обойти закон и избежать ответственности за свои действия.

Приговором Акбулакского районного суда Оренбургской области правонарушитель был признан виновным и подвергнут значительному штрафу. Однако стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу.

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