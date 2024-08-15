Нелегал-мошенник пять лет скрывался в Уфе

Тем не менее, нарушитель не смирился с последствиями своего поступка. Вернувшись на родину, он получил новый паспорт с измененными данными и в 2019 году вновь прошел пограничный контроль, вернувшись в Уфу. Этот шаг стал ключевым моментом для его дальнейших действий — он снова оказался под пристальным вниманием правоохранительных органов.