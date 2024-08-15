Нелегал-мошенник пять лет скрывался в Уфе

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Сотрудники УФСБ России по Республике Башкортостан выявили и задокументировали противоправные действия 36-летнего гражданина одной из республик Средней Азии. Данный случай произошел на автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» в Акбулакском районе Оренбургской области.
Как выяснили следственные органы, данный иностранный гражданин в 2016 году имел печальный опыт выдворения за пределы страны — Ленинский районный суд города Тюмени принял решение закрыть ему въезд в Россию на пять лет.
Тем не менее, нарушитель не смирился с последствиями своего поступка. Вернувшись на родину, он получил новый паспорт с измененными данными и в 2019 году вновь прошел пограничный контроль, вернувшись в Уфу. Этот шаг стал ключевым моментом для его дальнейших действий — он снова оказался под пристальным вниманием правоохранительных органов.
Результаты проверочных мероприятий сотрудников УФСБ привели к возбуждению уголовного дела по части 2 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Судебные разбирательства подтвердили наличие у мужчины намерений обойти закон и избежать ответственности за свои действия.
Приговором Акбулакского районного суда Оренбургской области правонарушитель был признан виновным и подвергнут значительному штрафу. Однако стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу.