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Published Сегодня, 12:36

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Мерзкий инцест творился в глухой башкирской деревне

Мерзкий инцест творился в глухой башкирской деревне

15 августа 2024, 12:36
Фото: 1MI
Mkset выяснил шокирующие подробности немыслимой драмы в Ермекеевском районе Башкортостана: малолетний изверг несколько дней насиловал беспомощную младшую сестрёнку.

В Бижбулякском межрайонном суде Республики Башкортостан провели заседание по делу об изнасиловании 10-летней девочки с инвалидностью. Действия сексуального характера против воли над ребёнком совершал родной 16-летний брат.

Как гласят материалы дела, сестрёнку юноша совращал несколько дней — с 22 по 25 февраля 2024 года. Сама потерпевшая из-за недуга фактически прикована к кровати и не способна самостоятельно передвигаться, соответственно, никакого сопротивления оказать ей не удавалось.

В следственный изолятор насильника отправили в апреле. Известно, что семья проживает с мамой и отчимом в деревне. Как утверждает близкий к делу источник, семья — не самая благополучная, хотя и не асоциальная. Есть предположения, якобы некоторые эпизоды насилия произошли, пока родители подростков спали пьяными.

Обвиняемому продлили меру пресечения ещё на три месяца — молодой человек пробудет под стражей до 17 ноября 2024 года. Следующее заседание должно будет состояться 10 сентября.

Педофил-похититель из Башкирии хочет на СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мигрант-педофил получил срок за развратные действия в отношении несовершеннолетней и мошенничество. Осуждённый теперь просится «искупить свою вину» на СВО.

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