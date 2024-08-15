Мерзкий инцест творился в глухой башкирской деревне

В следственный изолятор насильника отправили в апреле. Известно, что семья проживает с мамой и отчимом в деревне. Как утверждает близкий к делу источник, семья — не самая благополучная, хотя и не асоциальная. Есть предположения, якобы некоторые эпизоды насилия произошли, пока родители подростков спали пьяными.