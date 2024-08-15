Мерзкий инцест творился в глухой башкирской деревне

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В Бижбулякском межрайонном суде Республики Башкортостан провели заседание по делу об изнасиловании 10-летней девочки с инвалидностью. Действия сексуального характера против воли над ребёнком совершал родной 16-летний брат.
Как гласят материалы дела, сестрёнку юноша совращал несколько дней — с 22 по 25 февраля 2024 года. Сама потерпевшая из-за недуга фактически прикована к кровати и не способна самостоятельно передвигаться, соответственно, никакого сопротивления оказать ей не удавалось.
В следственный изолятор насильника отправили в апреле. Известно, что семья проживает с мамой и отчимом в деревне. Как утверждает близкий к делу источник, семья — не самая благополучная, хотя и не асоциальная. Есть предположения, якобы некоторые эпизоды насилия произошли, пока родители подростков спали пьяными.
Обвиняемому продлили меру пресечения ещё на три месяца — молодой человек пробудет под стражей до 17 ноября 2024 года. Следующее заседание должно будет состояться 10 сентября.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мигрант-педофил получил срок за развратные действия в отношении несовершеннолетней и мошенничество. Осуждённый теперь просится «искупить свою вину» на СВО.