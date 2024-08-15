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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Когда в Башкирии будет тепло

Когда в Башкирии будет тепло

15 августа 2024, 08:38
Прогноз синоптиков на завтра по Уфе и Башкортостану дает четкий ответ на главный вопрос лета в регионе.

Синоптики «Башгидромета» дали прогноз погоды на день в Уфе и Башкирии и ответили на главный вопрос этого сезона — когда же в регион вернется тепло и лето и прекратятся дожди. Судя про прогнозу погоды в Башкирии и Уфе на день — нескоро. Так что можно считать, что осень пришла в регион досрочно.

Так, на в прогнозе погоды на завтра, пятницу, 16 августа, значатся северный ветер скоростью до 10 м/с, кратковременные дожди и местами грозы. Ночью и утром велика вероятность тумана на дорогах. Температура воздуха ночью составит примерно +7°С…+12°С, днем будет колебаться в пределах +13°С…+18°С.

Прогноз погоды на 10 дней в Уфе и Башкирии тоже не приносит радости скучающим по летнему теплу и уставшим от дождей жителям столицы региона и Башкортостана. Так, вплоть до субботы, 24 августа, в Уфе будет дождливо и прохладно.

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