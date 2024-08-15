Когда в Башкирии будет тепло

Так, на в прогнозе погоды на завтра, пятницу, 16 августа, значатся северный ветер скоростью до 10 м/с, кратковременные дожди и местами грозы. Ночью и утром велика вероятность тумана на дорогах. Температура воздуха ночью составит примерно +7°С…+12°С, днем будет колебаться в пределах +13°С…+18°С.



Прогноз погоды на 10 дней в Уфе и Башкирии тоже не приносит радости скучающим по летнему теплу и уставшим от дождей жителям столицы региона и Башкортостана. Так, вплоть до субботы, 24 августа, в Уфе будет дождливо и прохладно.