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Posted 15 августа, 14:19

Published 15 августа, 14:19

Modified 15 августа, 14:21

Updated 15 августа, 14:21

Как подготовить погреб к хранению урожая: полное руководство для садоводов

Как подготовить погреб к хранению урожая: полное руководство для садоводов

15 августа 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney. Как подготовить погреб к хранению урожая: полное руководство для садоводов
Подготовкой погреба к хранению урожая следует заняться заблаговременно, так как качественные условия хранения позволят овощам дольше сохранять свои полезные свойства. Не откладывайте это важное дело в долгий ящик и начните работу уже сейчас.

Работа любого садовода-огородника состоит из четырех важных этапов: посадка, выращивание, уборка и сохранение. Последний этап, пожалуй, самый сложный и ответственный. От него зависит, не пропадут ли труды, вложенные в предыдущие три этапа. В этом тексте мы подробно рассмотрим, как правильно подготовить погреб к хранению урожая, какие проблемы могут возникнуть и как с ними бороться.

Почему погреб лучше подвала?

Подвал и погреб — это два разных пространства, и важно понимать их различия.

Подвал — часть дома, расположенная ниже основных помещений, которую часто используют для разных целей, таких как хранение ненужных вещей или создание развлекательных зон. Однако, такое не всегда подходит для хранения овощей и фруктов, так как там может быть слишком тепло. Высокие температуры приводят к тому, что такие фрукты как яблоки быстро высыхают, при этом, например, картошка начинает прорастать.

Погреб — отдельное строение, специально предназначенное для хранения продуктов питания. Температура в погребе круглый год держится около нуля, что идеально для длительного хранения овощей и фруктов. Погреб может быть наземным, подземным или полузаглубленным и выполнен из разных материалов, таких как дерево, кирпич, камень или бетон.

Как поддерживать оптимальную температуру

Зимой температура в погребе не должна падать ниже нуля. Для этого нужно утеплить крышу и защитить входную дверь. Крышу можно утеплить пенопластом и слоем земли, а стены и потолок — пенопластовыми плитами. Пол можно утеплить рубероидом и керамзитом.

Идеальные условия в погребе — температура 2-5℃ выше нуля и влажность воздуха не более 85-90%.Идеальные условия в погребе — температура 2-5℃ выше нуля и влажность воздуха не более 85-90%.
Идеальные условия в погребе — температура 2-5℃ выше нуля и влажность воздуха не более 85-90%.. Фото: Изображение Midjourney

Как бороться с сыростью

Идеальные условия в погребе — температура 2-5℃ выше нуля и влажность воздуха не более 85-90%. Если показатели выше, может появиться плесень и грибок, которые вредны как для человека, так и для урожая.

— Первое и самое важное, что следует сделать для улучшения условий в погребе, — это обеспечить эффективную вентиляцию. Для этого необходимо установить две воздуховодные трубы: одну для притока свежего воздуха, расположенную у потолка, и другую для вытяжки влажного воздуха, установленную недалеко от пола, — как советуют эксперты блога «Садоёж»

Но что делать, если система вентиляции не справляется с влажностью? Можно ли каким-то образом снизить содержание влаги в воздухе без монтажа новых труб и установки печей и осушителей? На помощь подойдут два способа:

  1. Адсорбенты: можно расставьте по углам емкости с поваренной солью крупного помола или негашеной известью. Эти материалы тоже хорошо впитывают влагу.
  2. Гидроизоляция пола: снимите верхний слой глины на полу, если это возможно. Затем уложите в два слоя прочную полиэтиленовую пленку и сверху уложите слой глины.
Как уничтожить плесеньКак уничтожить плесень
Как уничтожить плесень. Фото: 1MI

Как уничтожить плесень

Плесень и грибки — частые гости в сырых и плохо вентилируемых погребах. Что делать если в вашем погребе все же оказалось недостаточно сухо и вы обнаружили неприятных гостей? Для этого придется проделать несколько манипуляций:

  1. Очистка: наденьте перчатки и аккуратно удалите плесень с поверхностей, используя щетку или старую тряпку. Убедитесь, что вы удалили все видимые признаки плесени.
  2. Обработка: для кирпичных стен используйте 5%-ный раствор, для деревянных — 10%. Равномерно нанесите раствор на все поверхности, включая стены, пол и потолок. После обработки тщательно промойте поверхности водой.
  3. Марганцовка: разведите марганцовку в соответствии с инструкцией на упаковке и обработайте все поверхности в погребе. Помните, что раствор нужно использовать сразу после приготовления.
  4. Негашеная известь: после этого тщательно проветрите помещение, чтобы удалить остатки извести и ее запах.
  5. Серные шашки: однако будьте осторожны при использовании серных шашек и следуйте инструкции на упаковке. Расположите шашки в разных углах погреба и оставьте их там на несколько дней.
— Чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности в погребе, рекомендуется разместить по разным углам помещения емкости с углем и солью. Эти природные абсорбенты эффективно поглощают излишнюю влагу, делая воздух более сухим, — советует агроном Василий Яковлев.
Как защитить погреб от грызуновКак защитить погреб от грызунов
Как защитить погреб от грызунов. Фото: Изображение Midjourney

Как защитить погреб от грызунов

Для дачников грызуны представляют серьезную проблему, так как они не только повреждают урожай, но и могут быть носителями опасных инфекций. Чтобы предотвратить их проникновение в погреб, тщательно осмотрите помещение и заделайте все трещины и щели цементом. Вентиляционные отверстия следует защитить металлической сеткой, а для эффективного отпугивания грызунов можно использовать ультразвуковые устройства.

— Мыши избегают запахов нафталина, а также некоторых трав, таких как пижма и чернокорень. Чтобы отпугнуть их из погреба, рекомендуется разместить пучки этих растений вдоль стен помещения, — советуют в «Школе садоводов Марии В.»
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