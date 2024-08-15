Как подготовить погреб к хранению урожая: полное руководство для садоводов

Подвал — часть дома, расположенная ниже основных помещений, которую часто используют для разных целей, таких как хранение ненужных вещей или создание развлекательных зон. Однако, такое не всегда подходит для хранения овощей и фруктов, так как там может быть слишком тепло. Высокие температуры приводят к тому, что такие фрукты как яблоки быстро высыхают, при этом, например, картошка начинает прорастать.