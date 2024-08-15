Как подготовить погреб к хранению урожая: полное руководство для садоводов

Posted 15 августа, 14:19
Published 15 августа, 14:19
Modified 15 августа, 14:21
Updated 15 августа, 14:21
Работа любого садовода-огородника состоит из четырех важных этапов: посадка, выращивание, уборка и сохранение. Последний этап, пожалуй, самый сложный и ответственный. От него зависит, не пропадут ли труды, вложенные в предыдущие три этапа. В этом тексте мы подробно рассмотрим, как правильно подготовить погреб к хранению урожая, какие проблемы могут возникнуть и как с ними бороться.
Подвал и погреб — это два разных пространства, и важно понимать их различия.
Подвал — часть дома, расположенная ниже основных помещений, которую часто используют для разных целей, таких как хранение ненужных вещей или создание развлекательных зон. Однако, такое не всегда подходит для хранения овощей и фруктов, так как там может быть слишком тепло. Высокие температуры приводят к тому, что такие фрукты как яблоки быстро высыхают, при этом, например, картошка начинает прорастать.
Погреб — отдельное строение, специально предназначенное для хранения продуктов питания. Температура в погребе круглый год держится около нуля, что идеально для длительного хранения овощей и фруктов. Погреб может быть наземным, подземным или полузаглубленным и выполнен из разных материалов, таких как дерево, кирпич, камень или бетон.
Зимой температура в погребе не должна падать ниже нуля. Для этого нужно утеплить крышу и защитить входную дверь. Крышу можно утеплить пенопластом и слоем земли, а стены и потолок — пенопластовыми плитами. Пол можно утеплить рубероидом и керамзитом.
Идеальные условия в погребе — температура 2-5℃ выше нуля и влажность воздуха не более 85-90%. Если показатели выше, может появиться плесень и грибок, которые вредны как для человека, так и для урожая.
— Первое и самое важное, что следует сделать для улучшения условий в погребе, — это обеспечить эффективную вентиляцию. Для этого необходимо установить две воздуховодные трубы: одну для притока свежего воздуха, расположенную у потолка, и другую для вытяжки влажного воздуха, установленную недалеко от пола, — как советуют эксперты блога «Садоёж»
Но что делать, если система вентиляции не справляется с влажностью? Можно ли каким-то образом снизить содержание влаги в воздухе без монтажа новых труб и установки печей и осушителей? На помощь подойдут два способа:
Плесень и грибки — частые гости в сырых и плохо вентилируемых погребах. Что делать если в вашем погребе все же оказалось недостаточно сухо и вы обнаружили неприятных гостей? Для этого придется проделать несколько манипуляций:
— Чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности в погребе, рекомендуется разместить по разным углам помещения емкости с углем и солью. Эти природные абсорбенты эффективно поглощают излишнюю влагу, делая воздух более сухим, — советует агроном Василий Яковлев.
Для дачников грызуны представляют серьезную проблему, так как они не только повреждают урожай, но и могут быть носителями опасных инфекций. Чтобы предотвратить их проникновение в погреб, тщательно осмотрите помещение и заделайте все трещины и щели цементом. Вентиляционные отверстия следует защитить металлической сеткой, а для эффективного отпугивания грызунов можно использовать ультразвуковые устройства.
— Мыши избегают запахов нафталина, а также некоторых трав, таких как пижма и чернокорень. Чтобы отпугнуть их из погреба, рекомендуется разместить пучки этих растений вдоль стен помещения, — советуют в «Школе садоводов Марии В.»