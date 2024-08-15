Инфляция в Башкирии бьёт рекорды

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Годовая инфляция в Башкортостане достигла в июле 2024 года отметки в 8,76%. В последний раз настолько высокий рост цен фиксировали в феврале 2023 года — тогда Нацбанк отчитался об уровне инфляции в 9,66%.
Наиболее весомый вклад в изменение экономического показателя внёс рост цен на транспорт — с 23,13% до 26,6%, а также масло и жиры — с 8,15% до 12,52%. Наиболее значительное снижение уровня инфляция видно на яйцах — рост цен на продукт замедлился с 30,03% до 19,25%.
Напомним, в июне показатель инфляции в Республике Башкортостан составлял 8,01%. Сильнее всего тогда подорожали услуги на транспорте.