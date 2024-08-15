Инфляция в Башкирии бьёт рекорды

Наиболее весомый вклад в изменение экономического показателя внёс рост цен на транспорт — с 23,13% до 26,6%, а также масло и жиры — с 8,15% до 12,52%. Наиболее значительное снижение уровня инфляция видно на яйцах — рост цен на продукт замедлился с 30,03% до 19,25%.