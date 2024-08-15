«Домклик»: Башкортостан вошел в тройку крупнейших регионов с самой дешевой вторичкой

Созданный Сбером сервис недвижимости «Домклик» провел исследование и выявил 10 крупнейших регионов с самыми недорогими квартирами на вторичном рынке жилья по состоянию на начало августа текущего года. Примечательно, что в рейтинг попали только те регионы, в которые входят города с населением более миллиона человек. Аналитики сервиса рассчитали медианную стоимость квадратного метра на основе данных объявлений о продаже вторичного жилья в МКД (предложения по договорам переуступки и ИЖС не учитывались), пишет properm.ru.