«Домклик»: Башкортостан вошел в тройку крупнейших регионов с самой дешевой вторичкой

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Созданный Сбером сервис недвижимости «Домклик» провел исследование и выявил 10 крупнейших регионов с самыми недорогими квартирами на вторичном рынке жилья по состоянию на начало августа текущего года. Примечательно, что в рейтинг попали только те регионы, в которые входят города с населением более миллиона человек. Аналитики сервиса рассчитали медианную стоимость квадратного метра на основе данных объявлений о продаже вторичного жилья в МКД (предложения по договорам переуступки и ИЖС не учитывались), пишет properm.ru.
Республика Башкортостан заняла в рейтинге третье место. Средняя стоимость квадратного метра в регионе составляет от 86,2 тысячи рублей. Самым дешевым жилье оказалось в Пермском крае, где квартиру на вторичном рынке можно приобрести по цене от 77,1 тысячи рублей за метр площади. Второе место заняла Челябинская область (от 81,5 тысячи рублей).
В десятку также вошли Вологодская, Самарская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Воронежская области и Красноярский край. Из представленных регионов дороже всего квартиры в Новосибирской области. Здесь стоимость квадратного метра превышает 113 тысяч рублей.