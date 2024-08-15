mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

«Домклик»: Башкортостан вошел в тройку крупнейших регионов с самой дешевой вторичкой

«Домклик»: Башкортостан вошел в тройку крупнейших регионов с самой дешевой вторичкой

15 августа 2024, 14:24
Фото: 1MI
Республика Башкортостан попала в рейтинг крупнейших регионов России с самой дешевой недвижимостью на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра в регионе — от 86,2 тысячи рублей.

Созданный Сбером сервис недвижимости «Домклик» провел исследование и выявил 10 крупнейших регионов с самыми недорогими квартирами на вторичном рынке жилья по состоянию на начало августа текущего года. Примечательно, что в рейтинг попали только те регионы, в которые входят города с населением более миллиона человек. Аналитики сервиса рассчитали медианную стоимость квадратного метра на основе данных объявлений о продаже вторичного жилья в МКД (предложения по договорам переуступки и ИЖС не учитывались), пишет properm.ru.

Республика Башкортостан заняла в рейтинге третье место. Средняя стоимость квадратного метра в регионе составляет от 86,2 тысячи рублей. Самым дешевым жилье оказалось в Пермском крае, где квартиру на вторичном рынке можно приобрести по цене от 77,1 тысячи рублей за метр площади. Второе место заняла Челябинская область (от 81,5 тысячи рублей).

В десятку также вошли Вологодская, Самарская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Воронежская области и Красноярский край. Из представленных регионов дороже всего квартиры в Новосибирской области. Здесь стоимость квадратного метра превышает 113 тысяч рублей.

Подпишитесь
Когда в Башкирии будет тепло
Сегодня, 08:38
Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию
Сегодня, 08:00
Видео. Уфимцы устроили потасовку в транспорте
Сегодня, 07:11
Депутаты раскритиковали стройки в Уфе
Сегодня, 05:08
Уфе придётся выживать самостоятельно
Сегодня, 07:04
Башкирия тонет в кредитах
Вчера, 10:52