«Битву экстрасенсов» устроили в уфимском дворе

Действие продолжается, пока через двор не проезжает белая легковушка. Женщина хлопает по капоту машины, после чего демонстративно на него садится, не давая водителю продолжить движение. Прогнать назойливую горожанку долго не удавалось, но в конце концов странная попутчица оставила в покое автолюбителя.