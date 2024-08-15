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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

«Битву экстрасенсов» устроили в уфимском дворе

«Битву экстрасенсов» устроили в уфимском дворе

15 августа 2024, 13:07
Фото: соцсети
Подозрительная женщина под покровом ночи рьяно ощупывала багажники легковых машин — странное шоу попало на видео.

Странный ритуал проводила уфимка в одном из дворов города. На камерах наблюдения можно увидеть, как женщина то постукивает, то просто прикасается к припаркованным машинам, отчего у некоторых из них срабатывает сигнализация.

Действие продолжается, пока через двор не проезжает белая легковушка. Женщина хлопает по капоту машины, после чего демонстративно на него садится, не давая водителю продолжить движение. Прогнать назойливую горожанку долго не удавалось, но в конце концов странная попутчица оставила в покое автолюбителя.

Пользователям соцсетей происходящее напомнило кастинг антинаучного шоу, где участникам предлагалось найти человека в багажнике одного из множества автомобилей на парковке.

Видео: соцсети
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Ранее в Туймазах пенсионерка устроила погром на парковке одного из домов. Старушка, ругая соседей, принялась колотить машины клюшкой.

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