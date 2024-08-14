В Башкирии пропали двое мужчин на квадроцикле

Путешествия на квадроциклах — это отличный способ провести время на свежем воздухе и насладиться природой. Однако, как показывает практика, даже самые опытные любители активного отдыха могут столкнуться с неожиданными трудностями. Именно так произошло с двумя мужчинами из Белорецкого района, которые 13 августа решили отправиться в небольшое приключение.