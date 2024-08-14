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В Башкирии пропали двое мужчин на квадроцикле

В Башкирии пропали двое мужчин на квадроцикле

14 августа 2024, 05:48
Фото: FreePik
Вечером во вторник, 13 августа, поступило тревожное сообщение от женщины, которая не могла связаться с родными, ушедшими в лес, сообщает МЧС Башкортостана.

Путешествия на квадроциклах — это отличный способ провести время на свежем воздухе и насладиться природой. Однако, как показывает практика, даже самые опытные любители активного отдыха могут столкнуться с неожиданными трудностями. Именно так произошло с двумя мужчинами из Белорецкого района, которые 13 августа решили отправиться в небольшое приключение.

В тот вечер их родственница забила тревогу, когда прошло запланированное время возвращения. Брат и сын уехали кататься на квадроцикле в сторону живописного Кучанова Кордона в Башкортостане и перестали выходить на связь. Не дождавшись их звонка, женщина обратилась за помощью к спасателям.

Ночные поиски оказались безрезультатными. Спасатели прочесывали окрестности, пытаясь найти хоть какие-то следы пропавших.

Однако утром следующего дня ситуация прояснилась: мужчины сами вышли на связь и сообщили, что возвращаются домой со стороны села Тирлянский. Медицинская помощь им не понадобилась. Причины их исчезновения пока остаются загадкой.

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