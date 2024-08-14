Политолог Евстафьев считает, что США стравливают Саудовскую Аравию с Ираном

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Профессор НИУ ВШЭ политолог Дмитрий Евстафьев в беседе с «Ридусом» высказал свою точку зрения на снятие Вашингтоном запрета на продажу Саудовской Аравии наступательных вооружений. Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке накаляется, поэтому Вашингтон не хочет сближения Тегерана и Эр-Рияда.
Евстафьев отметил, что США стравливают Иран и Саудовскую Аравию. С одной стороны они говорят о возвращении к ядерной сделке с иранской стороной, с другой — передают Саудовской Аравии наступательные вооружения. По его мнению, Вашингтон пытается сохранить контроль над хаосом в регионе и пытается реализовать на территории Ближнего Востока принцип «разделяй и властвуй».
Стало известно, что Соединенные Штаты после снятия запрета на поставку наступательных вооружений передадут Саудовской Аравии три тысячи бомб малого диаметра и семь с половиной тысяч управляемых бомб Paveway IV.