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Политолог Евстафьев считает, что США стравливают Саудовскую Аравию с Ираном

14 августа 2024, 18:18
Политолог отметил, что угроза большой войны на Ближнем Востоке нарастает, поэтому США стравливают Иран и Саудовскую Аравию. По его мнению, Вашингтон пытается сохранить контроль над хаотизацией в регионе.

Профессор НИУ ВШЭ политолог Дмитрий Евстафьев в беседе с «Ридусом» высказал свою точку зрения на снятие Вашингтоном запрета на продажу Саудовской Аравии наступательных вооружений. Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке накаляется, поэтому Вашингтон не хочет сближения Тегерана и Эр-Рияда.

Евстафьев отметил, что США стравливают Иран и Саудовскую Аравию. С одной стороны они говорят о возвращении к ядерной сделке с иранской стороной, с другой — передают Саудовской Аравии наступательные вооружения. По его мнению, Вашингтон пытается сохранить контроль над хаосом в регионе и пытается реализовать на территории Ближнего Востока принцип «разделяй и властвуй».

Стало известно, что Соединенные Штаты после снятия запрета на поставку наступательных вооружений передадут Саудовской Аравии три тысячи бомб малого диаметра и семь с половиной тысяч управляемых бомб Paveway IV.

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