Политолог Евстафьев считает, что США стравливают Саудовскую Аравию с Ираном

Евстафьев отметил, что США стравливают Иран и Саудовскую Аравию. С одной стороны они говорят о возвращении к ядерной сделке с иранской стороной, с другой — передают Саудовской Аравии наступательные вооружения. По его мнению, Вашингтон пытается сохранить контроль над хаосом в регионе и пытается реализовать на территории Ближнего Востока принцип «разделяй и властвуй».