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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Парню отрезало ноги на работе в Башкирии

Парню отрезало ноги на работе в Башкирии

14 августа 2024, 10:52
Фото: 1MI
В Стерлитамаке произошёл несчастный случай, в результате которого пострадал молодой составитель поездов, сообщает Гострудинспекция.

Известно, что 10 августа 2024 года на АО «Вагоноремонтный завод» в городе Стерлитамак 25-летний работник, занимающийся составлением поездов, оказался в тяжёлой ситуации, когда обе его ноги попали под движущиеся вагоны.

По предварительной информации, инцидент произошёл во время уборки отремонтированных вагонов из цеха. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 города Стерлитамака с серьёзными травмами.

В связи с этим происшествием Гострудинспекция начала расследование, целью которого станет выяснение всех обстоятельств и причин случившегося. Проверка направлена на установление возможных нарушений техники безопасности и оценку условий труда работников.

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