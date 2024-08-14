Парню отрезало ноги на работе в Башкирии

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Известно, что 10 августа 2024 года на АО «Вагоноремонтный завод» в городе Стерлитамак 25-летний работник, занимающийся составлением поездов, оказался в тяжёлой ситуации, когда обе его ноги попали под движущиеся вагоны.
По предварительной информации, инцидент произошёл во время уборки отремонтированных вагонов из цеха. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 города Стерлитамака с серьёзными травмами.
В связи с этим происшествием Гострудинспекция начала расследование, целью которого станет выяснение всех обстоятельств и причин случившегося. Проверка направлена на установление возможных нарушений техники безопасности и оценку условий труда работников.