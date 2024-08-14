Летающую белку заметили над Башкирией

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Необычный узор из облаков в небе над Салаватом привлёк внимание пользователей местных Telegram-каналов и сообществ в Vk.
Горожанин, сделавший снимок, увидел в нём силуэт животного. Если приглядеться, сложившиеся примечательным образом облака напоминают белочку.
Комментаторы принялись активно обсуждать снимок и не удержались от каламбуров.
— У нас после дождей у всех белочки, — намекнула Флюра Ч. на дождливую погоду в регионе, которая не даёт жителям Башкирии покоя уже несколько недель.
Другие пользователи поделились собственными версиями того, что напоминает изображение.
— Больше на Дракона похоже.
— Чертик какой-то.