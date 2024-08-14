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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Летающую белку заметили над Башкирией

Летающую белку заметили над Башкирией

14 августа 2024, 17:06
Фото: соцсети
Наблюдательные жители региона поспешили поделиться кадрами в соцсетях.

Необычный узор из облаков в небе над Салаватом привлёк внимание пользователей местных Telegram-каналов и сообществ в Vk.

Горожанин, сделавший снимок, увидел в нём силуэт животного. Если приглядеться, сложившиеся примечательным образом облака напоминают белочку.

Комментаторы принялись активно обсуждать снимок и не удержались от каламбуров.

— У нас после дождей у всех белочки, — намекнула Флюра Ч. на дождливую погоду в регионе, которая не даёт жителям Башкирии покоя уже несколько недель.

Другие пользователи поделились собственными версиями того, что напоминает изображение.

— Больше на Дракона похоже.
— Чертик какой-то.

Ранее предметом обсуждения в соцсетях стала латинская буква Z в небе над регионом.

Соцсети покорило Z-фото из Башкирии
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